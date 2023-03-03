Украина начала применять оружие, которое стреляет дальше, чем HIMARS

Украина начала применять оружие, которое стреляет дальше, чем HIMARS2
- 3.03.2023, 12:30
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Что известно об украинских ракетах «Ольха-М».
Вооруженные Силы Украины имеют управляемые ракеты собственного производства «Ольха-М» большей дальности, чем HIMARS. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацсоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник.
Украинские войска уже используют реактивную систему залпового огня «Ольха-М», разработанную Украиной, имеющую дальность полета ракеты 110 км и массу боеголовки 220 кг. Снаряды от украинского РСЗО способны поражать цели с большой точностью.
Кроме того, в Украине планируется модифицировать «Ольху-М» с целью увеличения дальности до 150 км, а испытания новых вариантов ракет будут проводить сразу на поле боя полномасштабной российско-украинской войны.