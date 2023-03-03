Данилов: Белорусы воюют на нашей стороне 12 3.03.2023, 12:06

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Алексей Данилов

Украинцам следует отделять белорусский народ от режима Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин хочет втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, у белорусов нет никакого желания воевать против украинцев, а Украина это по достоинству оценивает и не планирует военных операций против Беларуси.

«Для нас это (открытие фронта против Беларуси, - ред.) очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ. Я бы отделял белорусский народ от белорусских властей. Многие белорусы воюют на нашей стороне и мы за это им благодарны», - напомнил Данилов.

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