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Данилов: Белорусы воюют на нашей стороне

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  • 3.03.2023, 12:06
  • 3,346
Данилов: Белорусы воюют на нашей стороне
Алексей Данилов

Украинцам следует отделять белорусский народ от режима Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин хочет втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, у белорусов нет никакого желания воевать против украинцев, а Украина это по достоинству оценивает и не планирует военных операций против Беларуси.

«Для нас это (открытие фронта против Беларуси, - ред.) очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ. Я бы отделял белорусский народ от белорусских властей. Многие белорусы воюют на нашей стороне и мы за это им благодарны», - напомнил Данилов.

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