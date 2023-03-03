В Чашниках у детей в школе всю физкультуру заменили только футболом

В Чашниках у детей в школе всю физкультуру заменили только футболом2
- 3.03.2023, 12:31
- 1,110
И для мальчиков, и для девочек.
В одной из школ в Чашниках вместо уроков общей физкультуры дети теперь играют только в футбол, сообщили в Белорусской ассоциации футбола (АБФФ).
Нововведение может появиться и в других учреждениях образования страны — на днях на рабочем совещании с участием руководства АБФФ, тренера Министерства спорта и туризма Анатолия Юревича и директоров клубов «Беларусбанк-Высшей лиги» и Первой лиги приняли «совместное решение внедрять футбол в школы».
— За работой региональных центров будут следить областные федерации футбола, работа которых также должна будет претерпеть определенные изменения, — заявили в футбольной ассоциации.