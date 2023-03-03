Дэвид Саттер: Настоящая причина нападения Путина на Украину банальна 6 3.03.2023, 12:25

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Дэвид Саттер

Фото: France 24

Чепуха про денацификацию скрывает истинные мотивы.

Кремлевский режим — это фашистская диктатура или клептократия? Как заставить Путина остановить войну? Что ждет Россию после поражения?

Об это сайт Charter97.org поговорил с известным американским журналистом Дэвидом Саттером, который специализируется на тематике СССР и России.

— Почему Путин продолжает эту войну в Украине? Что им движет?

— Думаю, что к продолжению войны его побуждает то, из-за чего он ее развязал — самосохранение. Мы часто слышим на Западе, что Путин полон решимости восстановить Советский Союз или господствовать над Украиной. Но я не думаю, что настоящая причина в этом. Думаю, что это просто преступная группировка, которая думала (и у них были некоторые основания так полагать), что успешная операция в Украине укрепит их власть, как захват Крыма в 2014 году привел к всплеску популярности Путина и укрепил его власть в тот момент, когда русский народ, возможно, был склонен усвоить некоторые уроки украинского восстания и предпринять некоторые шаги для борьбы со своим собственным правителем-клептократом.

— Противоречат ли фашистские тенденции, которые есть у этого режима, теории о чисто преступном характере Путина?

— Фашистские тенденции, конечно, есть, ведь национализм в России хорошо воспринимается населением. Это идеальный прием (не только для Путина — но и для Ельцина он был не менее важен) и средство для отвлечения населения от коррумпированности властей.

Они не заявляют: «Мы вторгаемся в Украину, чтобы русский народ продолжал подвергаться воздействию пропаганды и продолжал поддерживать группу правителей-клептократов». Они не могут этого сказать. Они говорят другое: «Мы собираемся возродить славу России. Мы собираемся денацифицировать Украину, чтобы НАТО нам больше не угрожало», — вся эта чепуха скрывает настоящую причину. Настоящая причина очень банальна: это личные интересы небольшой группы. И ради этого гибнут десятки тысяч людей, вот что страшно.

Кстати, это касается не только Путина. Также было и с Ельциным: он развязал первую чеченскую войну, чтобы повысить свою популярность после подавления парламента.

Как Путин пришел к власти? Взорвав многоэтажные дома в 1999 году. Сделал ли он это, потому что беспокоился о возрождении величия России? Нет, он сделал это, чтобы обеспечить свой приход к власти, а Ельцин это поддержал или, возможно, даже отдал на это приказ, насколько нам известно, чтобы защитить свою коррумпированную семью. Где здесь великое историческое видение? На самом деле, его не существует. Это люди, у которых нет предрасположенности даже думать таким образом.

Путин вышел из преступного мира Санкт Петербурга, он был замешан в криминальной деятельности. Против него было возбуждено два уголовных дела, которые были закрыты после того, как он стал премьер-министром. Тот факт, что на него были заведены уголовные дела, что активно шло расследование на предмет хищений и мошенничества, не помешал Ельцину назначить его премьер-министром. Как сказал сам Ельцин, сделал он это после просмотра более 20 кандидатов. Так что очевидно, что это не та правящая группа, которая думает о благополучии страны или думает о чем-либо, кроме своего личного благополучия. Это важно иметь в виду.

— Почему люди в России в целом соглашаются с этим? Это цинизм? Это страх?

— Тут много разного. Это влияние государственного телевидения. Покойный Борис Березовский сказал: «Контролируя государственное телевидение, я и обезьяну усажу в Кремле». На самом деле, это довольно близко к тому, что они сделали.

Русские имеют традиционную готовность подчиняться власти. Они отождествляют себя с властью государства, а не с собственными интересами. Они не ценят собственного достоинства. В результате этого русские подвержены влиянию пропаганды, их можно легко направить на какую-то заграничную авантюру, которая всегда преподносится как что-то идеалистическое, как самооборона: Россия никогда, никогда, никогда не является агрессором — Россия всегда кого-то спасает. Спасали венгров, спасали чехов, спасали афганцев, спасали чеченцев, спасают украинцев от нацизма. Они никогда ничего не делают ради выгоды, они всегда все делают бескорыстно, а если и вынуждены нападать, то делают это потому, что кто-то взорвал их жилые дома и убил невинных людей, а в результате у них не было выбора. И никто должны думать, что они сделали это сами, что у них был повод.

Итак, это очень зловещий менталитет. Это очень зловещая ситуация. К сожалению, русские люди не знают своей истории и не могут в полной мере понять, в какой степени ими манипулируют.

— Если бы вы давали советы тем, кто принимает решения, что бы вы сказали западным лидерам? Как им убедить Путина остановиться?

— Победив его. Он не поддается на уговоры. Его не убедишь остановиться. Он остановится, когда его собственное выживание будет под угрозой.

— …человек, у которого такой большой стол, видимо, озабочен собственной безопасностью.

— Определенно. Гораздо больше озабочен личным положением дел, чем сотнями тысяч молодых русских парней, которых бросают в пекло. Это его не волнует и никогда волновать не будет. Но он будет озабочен собственным выживанием — это должны учитывать западные лидеры.

Они должны создать ситуацию, при которой мир будет соответствовать его интересам, и путем к личному выживанию станут уход из Украины и прекращение войны. Как это сделать? Есть разные способы.

— Каков реальный сценарий выхода из этой войны?

— Мы должны дать Украине все, что ей нужно, чтобы победить Россию.

— Давайте представим себе время после войны, сосредоточимся на послевоенном российском обществе: сотни тысяч людей прошли через болезненный опыт войны, тысячи и тысячи трудоспособных кормильцев либо погибли, либо стали инвалидами. Что ждет такую страну в будущем?

— Если Путин потеряет власть, если его сместит какая-то группа внутри руководства, у этой группы может возникнуть соблазн обратиться к Западу, потому что страна будет разрушена экономически, она будет разрушена социально, она будет разрушена психологически, а те люди, которые могут помочь восстановить Россию и создать лучшее будущее, находятся на Западе. Экономическая ситуация в результате санкций будет постепенно ухудшаться. Поэтому будет реальный интерес со стороны тех, кто придет к власти, если Путина сместят, попытаться как-то вернуться к нормальным отношениям с остальным миром.

Если Путин не будет смещен, если он останется у власти, мы вполне можем увидеть повторение того, что произошло в Ираке, где после первой войны в Персидском заливе и после освобождения Кувейта, Саддам Хусейн начал террор против шиитского населения для того, чтобы удержать власть. Путин вполне способен сделать также и даже превратить Россию в гигантскую Северную Корею.

Как долго он сможет продержаться в такой ситуации, трудно сказать, потому что сам факт проигрыша в войне сильно подорвет его легитимность в глазах населения.

— Видите ли вы какие-нибудь ранние предвестники того, что Путин потеряет власть в будущем? Или на сегодняшний день это выглядит так, что ситуация становится больше похожей на северокорейскую?

— Сложно сказать. На самом деле, мы не знаем, какие есть силы внутри Кремля, в армии и спецслужбах. Уверен, что есть люди на самом высоком уровне, которые понимают, что это разрушает Россию и что война должна закончиться. Есть много людей, которые ненавидят Путина. Достаточно ли они сильны и есть ли у них возможность сместить его? Мы ничего не знали о перевороте, сместившем Хрущева до того момента, пока он не произошел: в один момент было объявлено, что Хрущев отправлен на пенсию — никто не ожидал этого события. Такая же ситуация и с устранением Путина, если оно произойдет, оно может не быть предсказуемым или очевидным заранее. Мы можем только догадываться.

Я лично знаю, что это неправда, что в Вооруженных Силах РФ все варвары и тупицы. Я знаю, что есть люди, которые переживают за страну, не только в армии, но и в силовых структурах. Способны ли они действовать? Это вопрос, который мы все задаем себе. Однако не находясь внутри России, нам трудно дать какой-либо однозначный ответ.

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