Ученые обнаружили на дне океана спутника Сатурна земное явление 3.03.2023, 12:38

Фото: NASA

Спутник Сатурна открывает свои секреты.

Американские ученые представили новое исследование, посвященное спутнику Сатурна – Энцеладу. Ученые обнаружили новые доказательства существования на дне его подземного океана гидротермальных источников, которые похожи на те, что существуют на Земле. Так же, как и на нашей планете, в этих источниках тепла может существовать жизнь, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Энцелад является шестым по размеру спутником Сатурна, диаметром примерно в 500 км. Он имеет толстую ледяную поверхность, толщина которой оценивается в 18-22 км, а под этой оболочкой скрывается океан из жидкой воды глубиной в примерно 10 км. Внутренне тепло спутника позволяет этой воде не замерзать.

Начиная с 2005 года в течение нескольких лет космический аппарат «Кассини» изучал как Сатурн, так и Энцелад. В частности, он обнаружил, что с поверхности спутника в космос вырываются потоки воды, совмещенные с другими химическими соединениями. Тогда ученые еще не знали, что вызывает появление этих потоков.

Также данные аппарата показали, что одном из колец Сатурна имеется много частиц диоксида кремния или кремнезема, и как оказалось такие же частицы имеются в составе выбросов с Энцелада. Позже ученые выяснили, что этот кремнезем выходит из каменного ядра спутника. Но то, как кремнезем попадает из ядра в океан оставалось загадкой.

Фото: NASA

Теперь же ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предположили, что частицы кремнезема, выбрасываются из гидротермальных источников на дне подземного океана. Благодаря внутреннему теплу создаются океанические течения, которые и способствуют выходу этих частиц на поверхность.

То есть ученые считают, что гидротермальные источники, такие же как и на Земле, существуют на Энцеладе. А там, где есть такие источники тепла, потенциально может существовать и микробная жизнь. По крайней мере такую жизнь уже давно обнаружили ученые в подобных местах на Земле.

По словам автором нового исследования, гидротермальные источники и океанические течения настолько сильные, что могут помогать перемещению кремнезема на поверхность ледяной оболочки Энцелада, а затем и в космос. И таким образом они попадают в одно из колец Сатурна.

Новое исследование дополняет растущее количество доказательств того, что на Энцеладе есть гидротермальные источники, и если там существует жизнь, то ее можно обнаружить даже не проникаю в сам океан.

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