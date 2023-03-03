ВСУ нанесли мощные удары по россиянам на Кинбурнской косе 3.03.2023, 12:46

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Уничтожена военная техника оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают накрывать позиции врага на временно оккупированной Кинбурнской косе (Николаевская область). В ОК «Юг» отчитались об уничтожении еще трех единиц военной техники россиян.

С ее помощью российские солдаты обстреливали территорию нашего государства. Об этом утром 3 марта в эфире «Ми-Україна» рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге.

Она сообщила, что украинские защитники продолжают работать по Кинбурнской косе «достаточно тщательно и достаточно результативно».

«Нами снова было уничтожено три единицы боевой техники, с помощью которой враг наносил удары оттуда. Именно поэтому россияне пытаются отжиматься все глубже и глубже к Херсонскому уровню косы, то есть к непосредственному каналу связи с сушей, а оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть», – сказала Гуменюк.

Она отметила, что пока что россияне могут вести огонь из косы. Так, утром 3 марта враг, который базировался там, обстрелял район Очакова.

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