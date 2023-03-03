Война приближается к Москве 1 3.03.2023, 13:01

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Окрестности столицы РФ уже несколько дней сотрясают взрывы.

Последствия военной агрессии РФ против Украины начинают быть заметны не только в зоне боевых действий, но и глубоко в российском тылу. Массированный налет беспилотников на несколько областей в России стал самым большим подобным событием с начала войны. За прошедшую неделю неопознанные летательные аппараты были замечены сразу в нескольких регионах России, а именно: в Белгороде, Туапсе, Адыгее, Брянской области и Подмосковье.

Российские СМИ наиболее напугали беспилотники, долетающие до Московской области. Сайт Charter97.org посмотрел, что известно о беспилотниках, которые все ближе подбираются к столице РФ.

Взрывы в Коломне и беспилотники в Подмосковье

Утром 28 февраля рядом с газо-компрессорной станцией «Газпрома» «Воскресенск» в деревне Губастово Московской области упал ударный дрон UJ-22 Airborne. По данным СМИ, БПЛА не сбили — он зацепился за деревья и потерял высоту. Была ли станция целью атаки — неизвестно. Вблизи деревни есть военный городок Луховицы-3, это радиоузел руководства Вооруженных сил России.

Военный эксперт Давид Шарп назвал аппарат UJ-22 Airborne «улучшенной версией «Шахеда» — иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который Россия использует под названием «Герань-2» для атак на украинские города.

Вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны произошел мощный взрыв, который слышали практически во всех районах города. Именно в этом населенном пункте находится Конструкторское бюро машиностроения, разработавшее оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Впоследствии появилось видео, где видно воспламенение. По всей вероятности, после взрыва начался пожар, поскольку виднеется и дым.

Спасет ли ПВО Москву от ударов?

В России всерьез опасаются ударов по Москве, поэтому еще в январе стали создавать новую эшелонированную противовоздушную оборону. Зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь С-1» разместили на крышах зданий в центре российской столицы и возле резиденции Путина в Ново-Огарево, а на окраинах Москвы установили ЗРК С-400.

Система ПВО «Панцирь С-1», размещенная в центре Москвы, предназначена в том числе для защиты от беспилотников. Но С-400 предназначены для перехвата крупных воздушных целей, поэтому они оказываются неприкрытыми от ударов именно малогабаритных объектов наподобие БПЛА, упавших в Московской области.

Стоит также упомянуть, что российские системы ПВО никоим образом не смогли помешать ударам по авиабазе в Энгельсе, где они поразили аэродром стратегической авиации РФ. Эксперты это связывают с тем, что основная часть российских систем ПВО сконцентрирована в районе боевых действий, поэтому воздушное пространство России не защищено от воздействия малоразмерных объектов.

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