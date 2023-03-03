Что известно о «судье», которая вынесла приговор лауреату Нобелевской премии Беляцкому 3.03.2023, 13:13

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коллаж: svaboda.org

Марина Запасник находится под санкциями ЕС.

Ленинский районный суд Минска 3 марта вынес приговор лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и правозащитникам «Вясны» Валентину Стефановичу, Владимиру Лобковичу и заочно Дмитрию Соловьеву.

Приговоры огласила «судья» Минского городского суда Марина Запасник. Она отклонила ходатайство правозащитников о том, чтобы суд проходил на белорусском языке, а также отказала задержанным в праве на переводчика. Ходатайство о том, чтобы с Беляцкого, Стефановича и Лабковича сняли во время процесса наручники, Запасник даже не рассматривала.

«Радыё Свабода» посмотрело, что известно о Марине Запасник, которая в июле 2021 года попала в санкционный список Евросоюза.

Политические приговоры с 2011 года

Марине Pапасник 41 год. Она родом из Минска. На сегодняшний момент является заместителем председателя суда Ленинского района Минска.

Первые политически мотивированные приговоры Марина Запасник стала выносить в 2011 году, когда отправляла на «сутки» участников акций «Революция через социальные сети». Судье на тот момент не исполнилось и 30.

Через год Запасник арестовала на 12 дней автора нашумевшего тогда перформанса «мусорок» Ивана Омельченко. Парень вышел на «Чернобыльский шлях» в 2012 году с самодельным плакатом «мусорок» со стрелочкой и подходил к людям в штатском, которые снимали на камеру акцию. По отбытии срока Омельченко снова привезли к Запасник, и она осудила молодого человека еще на 15 суток.

Также в 2012 году Запасник судила художника Алеся Пушкина. Во время своего перформанса Пушкин пришел в здание Верховного суда с портретом деятеля антисоветского сопротивления Ростислава Лапицкого. Это было квалифицировано как несанкционированное пикетирование. Итог для Пушкина — 12 суток административного ареста.

В биографии Марины Запасник было много известных подсудимых - Владимир Некляев, Николай Статкевич, Максим Винярский, Юрий Беленький. Никого из них судья не оправдала.

С сентября 2020 года Марина Запасник вновь присоединяется к политическим процессам. Участники акций протеста исправно получали от нее аресты и штрафы.

Наиболее громким для судьи в то время был процесс над знаменитой баскетболисткой Еленой Левченко. Спортсменку, которая поддержала движение за перемены, задержали в аэропорту, когда она собиралась вылететь в Грецию.

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