Кремль, партизаны проснулись Телеканал 24tv.ua

3.03.2023, 13:18

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Как Россия не смогла замаскировать народное сопротивление вымышленными «ДРГ».

В России продолжает нарастать народное сопротивление. В Брянской области было вчера очень неспокойно. Пропагандисты придумывали фейки о «диверсантах». Что там происходило на самом деле?

Давайте попробуем выстроить логическую цепочку, как бы это глупо не звучало. И чтобы вы четче понимали картинку, начнем с заявлений самих россиян о якобы «диверсантах» под Брянском. А потом объясним, почему это очередная позорная попытка ИПСО.

Выдумки об обстрелянном автобусе

Так, этот месседж разносили утром российские паблики. В них цитируют губернатора Брянской области Александра Богомаза. Он жаловался, что 2 марта – сегодня – якобы украинская «диверсионно-разведывательная группа» проникла на территорию региона. Но это еще цветочки.

«Сегодня из Украины на территорию Климовского района в село Любечаны проникла «ДРГ». «Диверсанты» произвели обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», – заявил губернатор.

Один из телеграм-каналов утверждал, что обстреляли «диверсанты» якобы школьный автобус. И что это стало причиной гибели УЖЕ двух человек, а также ранения ребенка. Отметим, что о школьном автобусе написали также каналы-миллионники. В одном из пабликов отметили даже, что в Брянской области было боевое столкновение с теми же «украинскими диверсантами».

Ложь россиян рассыпается на глазах

Вскоре администрация Брянской области решила опровергнуть информацию об обстреле школьного автобуса. Мол, дети же на дистанционном обучении, о чем тогда говорить? Так, оккупанты поняли, что этот вброс слишком просто будет разрушить, поэтому решили пойти на опережение.

На этом мы могли бы закончить, но в телеграм-каналах продолжает нестись. Собственно, в одном из них в 11:21 сообщили, что девочка, которую якобы ранили в автобусе, скончалась в больнице. В ту же минуту поступило другое сообщение – администраторы не смогли синхронизироваться – о том, что девочка «выжила». Мол, ее состояние стабильно. Школьнице попали в спину, когда тот же автобус якобы обстреляли «диверсанты».

Мало вам расстрелянных и воскресших школьниц? Тогда заглянем в другой паблик. Там разносят информацию о том, что более 100 человек «украинские террористы» взяли в заложники в Брянской области. Мол, около 10:00 2 марта ориентировочно 80 «диверсантов» зашли на территорию области. Они разделились и разбежались по селам Сушаны и Любечанка.

Это уже можно целый боевик снимать. Итак, как убеждают телеграм-каналы, часть жителей Сушан «группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками» взяла в плен. Остальным, на удивление, удалось сбежать или закрыться в собственных домах.

Добавим немного эмоциональной окраски, свойственной ИПСО. Одна женщина, несмотря на весь ужас, который якобы пережила, успела чуть ли не онлайн поделиться информацией с журналистами. Мол, «диверсанты» и дом сжечь успели, и даже убить кого-то.

«Я своими глазами всех видела... (Они – ред.) с гранатометами, автоматами, листовками. Стреляли в женщину, которая у дома стояла», – жаловалась свидетельница.

В Любечанке, судя по телеграм-каналам, «диверсанты» тоже не бездельничали. Они даже «взяли в плен местного фельдшера». Более того, повезли в неизвестном направлении. Но через час стало известно, что никто его не похищал. Сидел себе врач дома спокойно. Возможно, запил и не высовывал носа. Но пропаганду это не останавливает.

Вернемся к девочке из автобуса. Сначала написали, что она жива и ее госпитализировали. Мол, данные о смерти неправдивы. Ладно, но как тогда объяснить, что другие паблики сообщают уже о мальчике, ссылаясь на заместителя губернатора Брянской области Андрея Бардукова? Они и здесь не могут определиться, кого воображаемые «диверсанты» обстреляли.

Как выяснилось, это была вершина айсберга. Ведь после заявлений о якобы работе ДРГ в сети появилось несколько видео. Их в тот же день в Брянской области сняли бойцы «Русского Добровольческого Корпуса». Вероятно, это могут быть те самые «диверсанты», о которых рассказывают в местных пабликах. Напомним, что «РДК» – подразделение, состоящее из российских добровольцев. Они выступают против Путина и его преступных действий с 2014 года.

Россиян призывают восставать против Путина

Один из роликов снят около того же Фельдшерского пункта. Не исключено, что отсюда и растут ноги о якобы похищении врача.

Ну что ж друзья. Вот и случилось. «Русский Добровольческий Корпус» перешел государственную границу России. Доказательства прямо за моей спиной (указывает на Фельдшерский пункт в Брянской области – 24 Канал). Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. «Теперь пора обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт. Сражайтесь!», – призвали военные.

Другой ролик снят под автоматную очередь. В нем также подчеркивают, что «РДК» пришли освобождать родную землю.

«В отличие от путинской армии – палачей и насильников – мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освободить. Призываем вас: возьмите оружие и боритесь с путинским и кремлевским кровавым режимом. Слава «РДК»! Смерть кремлевскому тирану!», – отмечают бойцы.

Российские журналисты узнали в одном из бойцов «РДК» Дениса Никитина. Он, собственно, командир подразделения. Он в своих публичных комментариях подчеркивал возможности освобождения России через освобождение Украины.

П-последовательность. В росСМИ после выхода ролика из «РДК» решили быстренько оправдать то, что происходит. Мол, «украинских военных уже нет».

«На территории России никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся на нашей территории бойцов ВСУ», – рассказали журналистам источники.

Как на это отреагировали в Украине

Журналисты «Бабеля» обратились за комментарием в Генштаб. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ воюют исключительно на территории Украины. Так что вбросы со стороны России не имеют ничего общего с действительностью.

«Происходящее в России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине – дерзкая московская провокация», – отмечают в Генштабе.

В ГУР МО также прокомментировали эту ситуацию. По словам Андрея Юсова, Россия – образование, состоящее из большого количества межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов.

«Сегодня есть публичное заявление «РДК». Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры», – подчеркнул представитель ГУР.

Заместитель главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что враг абсолютно сознательно совершил очередную провокацию. По его словам, россияне стремятся запугать своих же граждан. Только таким образом можно будет «хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность». В то же время он отметил, что партизанское движение внутри России становится только более сильным и агрессивным. Поэтому призвал бояться партизан.

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