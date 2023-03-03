«Индейка лежит свободно, а вот попробуйте шейки куриные найти!» 1 3.03.2023, 13:25

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Что происходит в магазинах после скандала с разделанной курицой.

Прошло без малого полгода после скандала с «расчлененной курицей», из-за которого МАРТ ввел регулирование цен на курятину и разрубленные тушки бройлеров. «Салідарнасць» посмотрела, что с тех пор изменилось в мясных отделах торговых точек в Минске и что почем продают.

Некоторые минчане подметили, что в последнее время в магазинах вдруг стала редкостью обычная куриная печень. «Салідарнасць» решила узнать, можно ли всерьез говорить о дефиците субпродуктов из птицы и что вообще изменилось на полках с курятиной.

— Печень цыплят вижу постоянно — и упакованную от производителей, и на развес, а вот с сердечками что-то не то, никак не могу их «словить», хотя все домашние очень любят, — рассказала одна из читательниц.

— Я сначала думала, что мне показалось: в прошлую пятницу по дороге с работы в три магазина зашла, нигде и близко нет куриной печени — а очень хотела привезти и маме паштет сделать, — утверждала другая. — Но нет, на этой неделе — та же самая картина, или «уже нет», или «сегодня не привозили». Это что, новый дефицит?

С этим вопросом «Салідарнасць» отправилась в один из фирменных магазинов Дзержинской птицефабрики — в столице их больше полутора десятков, почти в каждом районе. В полдень на прилавке — последняя упаковка печени, сердечки еще есть, тушек, разделки и полуфабрикатов полно.

— Говорят, сейчас сложно найти субпродукты — у вас перебои с поставками?

— Нет, — удивились продацы, — просто сегодня завоза не было, а завтра по графику — после 10 утра приходите, все будет. А берут действительно много: в печени белка как в куриной грудке, и усваивается легче, и дешевле почти вдвое.

В гипермаркете неподалеку субпродукты тоже были, но заметно дороже. Например, печень — 4 рубля за 550 граммов, сердечки — больше 5 рублей за 450 граммов (в фирменном мы заплатили 5,5 рубля за килограмм). Желудков или шей не было в помине.

Зато очень много куриных «запчастей» — плечики, крылья, бедра, голени, филе. При этом в торговых сетях, напомним, продолжает действовать декабрьский запрет правительства на самостоятельную разделку кур и цыплят: свежие, охлажденные и замороженные полутушки, четвертины, грудку, филе, окорочок, голень, бедро, крыло, спинку можно закупать у производителей, а вот разделывать в кулинарном цехе магазина — только «утку, индейку и другое».

В гипермаркете другой сети субпродуктов не было вовсе, зато было куриное филе птичек родом из Витебска — по цене свинины, 13 рублей за килограмм.

Упаковки от агрокомбината «Колос», на которых написано «для детей» и «без антибиотиков и гормонов роста», в среднем на 2−2,5 рубля дороже, чем такая же по весу обычная разделка.

Также непривычно много мяса индейки — от демократичного по цене рагу (8,5 рубля за килограмм) до филе (свыше 25 рублей за килограмм).

— Может, давай возьмем немножко? — предложила пожилая женщина мужу.

Тот поправил на носу очки и недоверчиво прищурился:

— Откуда это счастье? Из Островца, это там, где АЭС? Нет, давай лучше курицу.

«Салідарнасць» спросила у продавцов, бывают ли у них субпродукты из птицы. Те сначала кивали, но как-то не слишком уверенно, потом одна из сотрудниц подсказала:

— Вообще привозят, но если на витрине ничего нет, то посмотрите в замороженном — там и утята, и печень должны быть.

В морозильниках искомое действительно нашлись — но всего пара упаковок. Любопытно: среди замороженной разделки и куриных тушек отечественного производства обнаруживается российская «Наша птичка» (Центральный и Приволжский округа РФ) — и это при том, что в нашей стране почти три десятка своих птицефабрик.

Еще одна деталь — тушки кур 2-го сорта из Солигорска с надписями на упаковке… почему-то на азербайджанском языке.

Еще в одном супермаркете — эта сеть считается одной из наиболее дорогих в Минске — субпродуктов немного, зато изобилие разделки, «детских» наборов без антибиотиков и более дорогих полуфабрикатов. Натертые специями и слегка посыпанные розмарином, апельсиновыми дольками или укропом и клюквой тушки стоят в 1,5−2 раза больше обычных.

Еще здесь, наконец, обнаружилась незамороженная утиная тушка, но цена кусалась: за целую утку Мулард зернового откорма придется выложить 55−60 рублей (17,6 рубля за килограмм).

Были и иные деликатесы для любителей, например, вареные маринованные яйца — 7 рублей за 8 штучек. И, конечно, множество полуфабрикатов из индейки. Даже удивительно, что здесь не выложили на витринах тушки перепелов или мясо страуса.

— Индейка дорогая, так лежит свободно, а вы попробуйте шейки куриные найти или самый обычный суповой набор, — угрюмо заметила одна из покупательниц.

Журналист «Салідарнасці» нашла шейки на рынке в Ждановичах (который медленно, но верно, «съеживается»). Тут были тушки сновские, дзержинские и барановичские, утка пекинская или попроще, 2-й категории, печень куриная с сердечками и без, мышечные желудки, ноги, крылья и хвосты.

Причем крылья, например, можно купить получше — за 5 рублей, а можно подешевле — ломаные, зато за 4. Или спинки за 2,40. Или — для тех, кто действительно считает каждый рубль — суповые наборы из утки (2,5 рубля) или курицы (1,5).

— Ну вообще да, у нас каждый день все есть и все свежее — но часам к трем-четырем что подешевле, уже разбирают, сами понимаете, — рассказали продавцы.

К слову, похожая история и с магазинами. Если в больших супермаркетах можно найти разделку или субпродукты до позднего вечера, то в магазинах формата «у дома» и даже в фирменных точках к вечеру выбор крайне скудный, а то и никакого.

— Что, печени опять нет? — спросил покупатель в очередной «Дзержинке».

— Была, но разобрали. Вот печень индейки есть, хорошая, может, ее возьмете?

— Угу, хорошая, — нервно посмеялся мужчина, рассматривая желтый ценник. — Только в три раза дороже курицы. Я лучше завтра приду.

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