Доллар вырос до максимума за последние 10,5 месяцев 3.03.2023, 13:34

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Итоги последних валютных торгов недели.

В пятницу, 3 марта, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал, а евро стал дешевле.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,02% — до 2,8254 рубля.

Курс евро снизился на 0,2% — 2,9970 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,07% — до 3,7542 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня увеличился на 0,14% — до 4,0994 рубля за 10 юаней.

Получается, что американская валюта осталась на максимуме за 10,5 месяцев.

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