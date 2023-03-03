СБУ опубликовала секретное видео атаки дрона на самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах 5 3.03.2023, 13:33

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Российская техника не была защищена от удара.

Украинские телеграм-каналы со ссылкой на СБУ опубликовали секретное видео с дрона, который повредил самолет ДРЛО А-50У в Мачулищах утром 26 февраля.

Видео обрывается на моменте, когда дрон ударяется о корпус ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) на аэродроме в Мачулищах.

«Можем сказать, что погода совпадает с погодой в тот день. На видео не показан момент взрыва, однако это в очередной раз подтверждает, что аэродром Мачулищи и вся техника на нем вообще не защищены», — пишут мониторинговые группы в комментарии к видео.

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