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В Беларуси на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

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  • 3.03.2023, 13:37
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В Беларуси на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают о сильном ветре.

Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. Его скорость порывами будет достигать 15-20 м/с на большей части территории страны.

4 марта погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Финляндии на Псковскую область России. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, днем по югу с дождем). Днем местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5… +1°С, максимальная днем -1… +5°С.

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