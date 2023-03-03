«Что происходит, алло»: у Соловьева случилась истерика из-за последних событий на территории РФ

«Что происходит, алло»: у Соловьева случилась истерика из-за последних событий на территории РФ11
- 3.03.2023, 13:47
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Бои в Брянской области и дроны в небе «добили» пропагандиста.
В последние дни Россию очень лихорадит, а вместе с ней – главного пропагандиста Владимира Соловьева. У него началась истерика на фоне взрывов в Подмосковье и перестрелки в Брянской области РФ, сообщает «24 канал».
Рассыпаться оскорблениями и обвинениями он решил во время
Украинские журналисты опубликовали отрывок из эфира пропагандистской передачи «СоловьевLive».
«И что? В Петербурге введен режим какой-то, и ладно, глупости. Это мы «учения проводили». Да. Может и обучение вы проводили, но почему бы это? Что происходит, Алло? С кем разговаривать? Кому что говорить?» – не сдержался Соловьев.