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«Что происходит, алло»: у Соловьева случилась истерика из-за последних событий на территории РФ

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  • 3.03.2023, 13:47
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«Что происходит, алло»: у Соловьева случилась истерика из-за последних событий на территории РФ

Бои в Брянской области и дроны в небе «добили» пропагандиста.

В последние дни Россию очень лихорадит, а вместе с ней – главного пропагандиста Владимира Соловьева. У него началась истерика на фоне взрывов в Подмосковье и перестрелки в Брянской области РФ, сообщает «24 канал».

Рассыпаться оскорблениями и обвинениями он решил во время

Украинские журналисты опубликовали отрывок из эфира пропагандистской передачи «СоловьевLive».

«И что? В Петербурге введен режим какой-то, и ладно, глупости. Это мы «учения проводили». Да. Может и обучение вы проводили, но почему бы это? Что происходит, Алло? С кем разговаривать? Кому что говорить?» – не сдержался Соловьев.

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