NYT: Россия посылает только что мобилизованных прямо «в зубы» ВСУ 3.03.2023, 13:43

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Тысячи танков и бронетранспортеров были уничтожены или стали трофеями для украинских защитников.

Российские войска уже месяц как начали новое широкомасштабное наступление. Оно должно восстановить темпы войны, по крайней мере, так планировали захватчики. По факту же серьезных успехов у российских войск нет. Оккупанты едва сдвинулись с места, пишет The New York Times (перевод - «24 канал»).

За год полномасштабной войны российские войска понесли ошеломляющие потери около 200 тысяч солдат. Тысячи танков и бронетранспортеров были уничтожены или стали трофеями для ВСУ.

- У России кончаются артиллерийские боеприпасы и крылатые ракеты. Многие из самых элитных, лучше всего обученных и опытных подразделений были уничтожены, но на восстановление пойдут годы, а не месяцы. Поэтому Кремль рассчитывает на мобилизованных, не проходящих должного обучения, – говорится в статье.

Аналитики все больше сомневаются в том, что Россия в своем новом наступлении будет являться угрозой. Так, в ISW уже заявили, что под Лиманом ведутся интенсивнейшие бои, однако они завершаются без территориальных достижений.

Элитные войска разбиты, вместо них воюют неумелые мобилизованные

У России заканчиваются артиллерийские снаряды и крылатые ракеты, и у нее проблемы с пополнением своих запасов из-за санкций Запада.

Более того, самые элитные, лучше обученные и опытные подразделения были уничтожены, разбиты. Для обновления мощностей российской армии, по мнению экспертов, понадобятся годы, а не месяцы.

Вместо них Россия вынуждена полагаться на десятки тысяч новопризванных солдат, спешно переброшенных на фронт, без соответствующей подготовки и учений.

ВСУ готовятся к весеннему наступлению

Украинская стратегия состоит в том, чтобы максимально поглощать удары и готовиться к весеннему контрнаступлению на западной бронетехнике.

- Российская армия несет огромные потери: чем больше потерь на Донбассе, тем быстрее Украина сможет победить, – цитирует издание президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время, по мнению аналитиков, ошибочно полагать, что Россия разоружена: у них все еще тысячи танков и артиллерии, они все еще имеют возможность производить бронетехнику, хотя мощности значительно меньше, чем в начале войны. Также у врага все еще преимущество в живой силе.

Издание также приводит мнение американского генерала Марка Милли, который говорит, что российское наступление представляет опасность только из-за численности российской армии.

- Путин призвал несколько сотен тысяч, и эти люди прибывают на поле боя. Так что у них есть количество, но удастся ли им продолжить борьбу, еще увидим, – сказал Милли.

Единственное направление, где российские войска продвигаются – это Бахмут. Оккупанты приблизились к городу и угрожают украинским силам. Однако ожесточенные бои продолжаются уже несколько месяцев, а Бахмут все еще стоит.

В этом наступлении Россия перепробовала полдюжины атак по всему фронту на Донбассе, оккупанты решили не сосредотачиваться на одном штурме. И уже первая атака – танковый штурм шахтерского города Угледар, завершилась провалом: десятки танков и бронетранспортеров подорвались на минах или остались на полях разбитыми

Разрушения напоминали сцены сожженной и уничтоженной российской брони, которыми были характерны бои вокруг Киева минувшей зимой.

- Их ошибка состоит в том, что они не учатся на своих ошибках, – сказал журналистам украинский военный с позывным «Дизель».

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