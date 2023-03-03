С начала недели скопление легковушек на въезд в ЕС возросло втрое 3.03.2023, 13:57

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Очередь грузовиков увеличилась на 24%.

С понедельника скопление фур на въезд в страны ЕС увеличилось на 24%, легковых - в 3 раза. Об этом БелТА сообщили в Госпогранкомитете.

По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Нагрузка на данный маршрут существенно выросла после закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» (со стороны Гродненской области «Берестовица»).

Задержки в оформлении фур также отмечаются в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Лаворишкес» («Котловка») и латвийском - «Силене» («Урбаны»).

Больше всего легковушек скопилось перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест»).

Как ранее писал сайт Charter97.org, 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники», реагируя на жесткий приговор лукашистов политзаключенному Анджею Почобуту. Позже представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что пограничный пункт пропуска «Тересполь» тоже может быть закрыт: такое решение уже находится «на столе». Ранее о такой возможности сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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