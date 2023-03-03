Путин все-таки решился созвать Совбез из-за перестрелки в Брянской области

Путин все-таки решился созвать Совбез из-за перестрелки в Брянской области2
- 3.03.2023, 14:05
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Главе РФ понадобилось больше суток, чтобы отойти от шока.
Инцидент в Брянской области с заходом бойцов «Русского добровольческого корпуса» уже якобы расследуется российскими силовиками. В Кремле собираются принять меры, чтобы не допустить такого в дальнейшем. Завтра, 4 марта, соберутся члены Совбеза РФ для обсуждения происшествия.
Такой информацией поделился пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментариях российским СМИ, передает УНИАН. Он сообщил, что обстоятельства «нападения» тщательно разберут. По итогу расследования будут приняты меры, чтобы не допустить похожих инцидентов в дальнейшем.
«Сейчас выполняются следственные действия, силовые службы работают», — заявил Песков. По его словам, на основании результатов расследования будет принято решение о возможном признании «Русского добровольческого корпуса» террористической организацией.
Отдельно Песков опроверг сведения СМИ о том, что вчера, 2 марта, планировалось срочное заседание Совбеза РФ. Оперативное совещание состоится завтра в закрытом режиме. Путин сам решит, транслировать ли публично его вступительную речь. На заседании будут обсуждать вчерашний инцидент.