Оплеуха круче плюшевого десанта 2 3.03.2023, 14:14

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Фото: Maxar

Такие же комплексы, как в Мачулищах, «защищают» резиденции самозванца.

История с посадкой дрона на самолет А-50 является подтверждением того, что генералы хунты врут другу другу, синепалому синегубу и международным заказчикам о мощи и несокрушимости всяких комплексов противодроновой защиты, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Ситуацию с улетевшим на ремонт А-50 еще можно было бы отыгрывать медийно в плане «он летает и снизу целый». Но видеосвидетельство дырявой РЭБ/ПВО – это оплеуха, которая круче плюшевого десанта.

Можно выть сколько угодно, что «это фейк», но в реальности все очень грустно. Такие же комплексы защищают резиденции синепалого (стационарные) и его самого в ходе поездок и мероприятий на выезде (мобильные). Опасно.

Военные аэродромы беззащитны. Очень опасно.

Международный рынок отреагирует. Позор и очень дорого, когда будут срываться контракты.

С кого-то придется сорвать погоны. Чем больше внутренней борьбы, тем лучше всем.

История с дроном в Мачулищах, который не остановили комплексы «Гроза» производства «КБ Радар» должна получить свое продолжение. Говорить о 100 процентной эффективности этой штуки в ее стационарных и мобильных версиях, в том числе противодроновых ружьях, теперь очевидно не приходится.

Это гораздо более серьезное очковтирательство, чем у Ладутько с «Мотовело», назвавшего китайский мотоцикл отечественным. Ладутько лишился поста за дешевый трюк с отверточной сборкой и наклейками.

В нашем случае - вопрос безопасности одного из самых больших трусов в мире. Если раньше срочники из внутренних войск обшаривали каждый куст по пути следования кортежа синепалого синегуба, а саперы залазили в каждый люк канализации и сверлили столбы, то теперь придется внимательно всматриваться и вслушиваться в небо.

Экспериментально и наглядно доказано, что системы защиты периметра от дронов дырявые. Более того, дыры многократно изучены в ходе реальных боевых действий.

За такой провал в отставку (а по традициям хунты – за решетку и в шарашки) должны пойти руководство госкомвоенпрома и завода производителя «аналоговнета». В лучшем для них случае вину удастся свалить на тех, кто проектировал и настраивал систему защиты именно Мачулищей. В любом случае целую плеяду прикорытных инженеров ткнули фэйсом в конкретное мачулище. Основная проблема хунты - некем заменить. Лояльность побеждает профессионализм. В итоге получается шах и мат в вопросах безопасности.

Вопросы могут и должны возникнуть и к другой продукции «Радара» типа комплексов «Восток» и «Роса» в различных модификациях. Да и в целом хороший повод «проверить» всю систему производителей «аналоговнетов».

Вопрос только в том, кому проверять? Специалистов нет. Это не завышение цен на рубль регистрировать.

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