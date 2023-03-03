Все ближе к Кремлю: россияне паникуют из-за взрыва под Москвой 3 3.03.2023, 14:17

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Российская столица оказалась неготовой к такому повороту событий.

В четверг вечером, 2 марта, появились сообщения о мощном взрыве в Коломне Московской области, где были разработаны российские ракетные комплексы Искандер.

Позже очевидцы начали публиковать видео с заревом от пожара на месте происшествия.

Звук взрыва также был зафиксирован находившимися поблизости камерами наружного наблюдения.

Коломна. Московская обл.#бавовна

Так что всё таки было в подмосковной Коломне..?🤔

По последним сведениям, взрыв был в воздухе, на Земле жертв и разрушений нет...

Таинственный Шар🎈 или беспилотник?🤷‍♂️ pic.twitter.com/Qx8I8upqpo — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) March 3, 2023

И хотя российские власти факт какого-либо происшествия в этом районе отрицают, среди местных жителей оно спровоцировало настоящую панику, пишет nv.ua.

В свою очередь для украинских пользователей соцсетей это стало поводом для издевательств над россиянами, которые рассчитывали захватить за три дня Киев, а теперь просыпаются взрывов под Москвой, буквально в 100 километрах от Кремля.

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