Все ближе к Кремлю: россияне паникуют из-за взрыва под Москвой

Все ближе к Кремлю: россияне паникуют из-за взрыва под Москвой3
- 3.03.2023, 14:17
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Российская столица оказалась неготовой к такому повороту событий.
В четверг вечером, 2 марта, появились сообщения о мощном взрыве в Коломне Московской области, где были разработаны российские ракетные комплексы Искандер.
Позже очевидцы начали публиковать видео с заревом от пожара на месте происшествия.
Звук взрыва также был зафиксирован находившимися поблизости камерами наружного наблюдения.
Коломна. Московская обл.#бавовна— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) March 3, 2023
Так что всё таки было в подмосковной Коломне..?🤔
По последним сведениям, взрыв был в воздухе, на Земле жертв и разрушений нет...
Таинственный Шар🎈 или беспилотник?🤷♂️ pic.twitter.com/Qx8I8upqpo
И хотя российские власти факт какого-либо происшествия в этом районе отрицают, среди местных жителей оно спровоцировало настоящую панику, пишет nv.ua.
В свою очередь для украинских пользователей соцсетей это стало поводом для издевательств над россиянами, которые рассчитывали захватить за три дня Киев, а теперь просыпаются взрывов под Москвой, буквально в 100 километрах от Кремля.