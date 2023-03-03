Жены политзаключенных правозащитников «Вясны» высказались о приговоре 3.03.2023, 14:21

«Им нужна наша поддержка».

Сегодня огласили приговор по громкому делу «Вясны» — лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу, Владимиру Лобковичу и Дмитрию Соловьеву назначили от 7 до 10 лет колонии. Во время оглашения приговора руки правозащитников были закованы в наручники и находились за спинами.

Жены политзаключенных правозащитников Наталья Пинчук, Нина Лабкович и Алина Стефанович прокомментировали приговор.

«Это никакое не смягчение приговора»

Наталья Пинчук во время церемонии вручения Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому 10 декабря 2022 года в Осло. Фото: Markus Schreiber

Наталья Пинчук, жена Алеся Беляцкого, подчеркнула политический мотив уголовного дела против правозащитников:

«Приговор, очевидно, очень жесткий, кого бы это ни касалось — Алеся, Валентина, Владимира. Это ужасные сроки, если подумать, за что их судили. Несмотря на эти 284 тома уголовного дела и достаточно долгое разбирательство, мы видим, что никакой доказательной базы у обвинителя не было и быть не могло. Это процесс, очевидно, против правозащитников и за их правозащитную деятельность.

То, что Алесю присудили не 12 лет, а 10 — это один за показательных моментов: вроде бы произошло смягчение приговора, но это никакое не смягчение приговора. Повторюсь, что это сроки очень большие. Кто они и за что им назначили такие сроки? За убийство людей, за причинение какого-то значительного вреда? Нет, ни один аргумент, который приводился в суде, даже не имел доказательной силы для того, чтобы суд обвинил их по этим надуманным статьям».

«День в тюрьме — это минус день жизни с семьей»

Нина и Владимир Лабковичи со старшей дочерью Аделей

Нина, жена Владимира Лабковича, которому назначили 7 лет колонии, обратила внимание на то, что политзаключенным очень нужна наша солидарность и поддержка:

«Конечно, мы на чудо не надеялись, но этот «подарок» в два года для нас многое значит. Но все равно это очень больно. Очень. Невозможно принять. Ведь день в тюрьме — это минус день жизни с семьей и детками.

Во времена тотальной несправедливости выдержать это можно только через любовь, любовь семьи, родных и многих хороших людей. Им там нужна наша поддержка, знать, что их ждут и что все не напрасно».

«Ответственность также придет необратимо»

Алина Стефанович с детьми на акции солидарности в Грузии в 2021 году

Алина Стефанович, жена Валентина, сослалась на последнее слово мужа и отметила, что все виновные в политическом преследовании белорусов будут наказаны:

«Весна придет необратимо», — сказал Валентин в своем последнем слове. И я добавлю, что и ответственность также. Небо все видит, и каждый получит то, к чему стремился и что заслужил».

Правозащитники «Вясны» сейчас нуждаются в нашей солидарности! Поддержите их письмами, посылками и денежными переводами:

СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Александру Викторовичу Беляцкому, Валентину Константиновичу Стефановичу, Владимиру Николаевичу Лабковичу.

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