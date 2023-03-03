Проект «Медведев» Алексей Рощин

3.03.2023, 14:26

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Хтонь захватила бывшего президента РФ.

Я давно уже предположил, что «телеграм-канал Медведев» - это совершенно отдельный (от самого Д.Медведева) проект, и за прошедший с тех пор год только укрепился в этом подозрении. Все эти «иблисы» и «подсвинки» - это риторика последнего года, которая не то что никогда раньше не встречалась в его речи, но и, самое главное – абсолютно для него нехарактерна.

С одной стороны – верноподданная калька с известного «словца» Путина на ту же тему – «что зачем нам мир, если в нем не будет России». С другой – декларируется злобная «решимость сдохнуть» вместе со всем миром, но, типа, «не дать слабины». И вот – именно в этом, как я убежден, главная психологическая недостоверность.

Дело ведь не в том, что человек не мог измениться в каких-то своих оценках за 15 лет; конечно, люди меняются, и даже лексика (хотя это намного менее вероятно) у них может иногда меняться. Но, что не меняется почти никогда – характер. «Медведев», которого нам продвигают весь 22 год как автора телеграма, газет и журналов – это чрезвычайно злобный, упертый и решительный некрофил, от распирающей его ненависти готовый грызть людей зубами и сдохнуть сам. Все б ничего – но есть закавыка: такая откровенная гнида ни за что бы не отдала власть в 2011 году – по понятным причинам.

Авторы «Медведева» опрометчиво вкладывают ему в уста путинскую риторику, не понимая (или просто плюя на) явное противоречие: «телеграмный медведев», переполненный злобой, не вышел бы с трясущимися губами после «доверительной встречи» с Путиным на памятном Съезде «Единой России», объявляя о «рокировке»; он бы отравил своего визави «новичком», причем – ЛИЧНО, прямо там, на встрече, едва услышав, что Пути-пут предлагает ему «вертать трон взад», «посидел – и будя». Проще говоря: если бы Медвед говорил как Путин – он и был бы следующим «путиным», а нынешний Путин в самом лучшем случае после 2011 года скрывался бы где-нибудь в джунглях Амазонки от свирепых медведевских ищеек.

В реальности – и никто меня в этом не переубедит – Медвед сегодня это тихий алкоголик, а нынешняя его иезуитская «раскрутка» в виде «эпатажного блогера» - это крайне изощренная месть со стороны путинского мафиозного старичья, которое он в свое время заставлял пользоваться интернетом и даже, о ужас, вести блоги! Было же время, когда президент Айфоня буквально требовал от всех госдеятелей, включая министров и губернаторов, вести блоги, причем как в «признанном экстремистским» Фейсбуке, так и в ЖЖ.

Фактически же – налицо страшная антиутопия, воплощенная в РФ: по сути, у Медведева неведомые «серые кардиналы» из АП РФ… украли личность.

Они буквально оживили его Тень, и эта Тень сегодня не просто говорит вещи, прямо противоречащие натуре этого безвольного, но отнюдь не свирепого человека – нет, она СТАЛА ИМ для большинства жителей уже не то что страны, но и всего мира. «Медведа», каким он был, не просто стерли ластиком – нет, его ПЕРЕПИСАЛИ ЗАНОВО. Создали вместо него реального монстра. И публика, которая как всегда ничего не помнит, чернь, которая не то что не знает, но и не желает знать – охотно приняли это всё за чистую монету.

Вообще – это воистину дьявольская игра. Мир блогов – в который мы все больше и больше погружаемся, уходим с головой – он же допускает подмены самого дикого свойства. Всего-то надо – украсть пароль от блога, а самому автору блога каким-то образом заткнуть рот. Завтра, к примеру, начнет Сапожник писать дифирамбы войне, постить трупы, петь осанну Пригожину и ЧВК Вагнер, исходить ненавистью к «проклятым укропам» и требовать в равной степени «победы» и «массовых расстрелов» - люди поудивляются, а потом привыкнут. И начнут ненавидеть Сапожника – «вот он какая гнида оказался, а мы и не знали!»

Самое драгоценное, что есть у человека – его личность – в онлайн-мире ему практически не принадлежит. Кейс с украденной и подмененной личностью потешного Айфони это очень хорошо доказывает. В буквальном смысле: Хтонь захватила человека и стала вещать от его имени - а никто и внимания не обратил, что что-то не так. Как в фильмах ужасов.

Алексей Рощин, t.me

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