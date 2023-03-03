Как работает минометное подразделение имени Ивана «Бреста» Марчука полка Калиновского 1 3.03.2023, 14:40

Белорусские добровольцы бьют российских оккупантов в Украине.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского показала, как работает минометное подразделение имени Ивана «Бреста» Марчука.

«Лучшее почтение памяти героя - это продолжить его дело и добиться победы над врагом!», - считают белорусские добровольцы.

Напомним, что командир батальона «Волат» Иван Марчук с позывным «Брест» погиб 26 июня прошлого года под Лисичанском.

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