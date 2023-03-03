Экипаж украинского танка уничтожил четыре российских бронемашины возле Авдеевки
- 3.03.2023, 14:30
Танкисты расстреляли вражескую колонну.
Украинские военные из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили четыре вражеских бронемашины, двигавшихся в колонне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки. Судя по записи, финальную роль в уничтожении оккупантов сыграл экипаж украинского танка. Танкисты избрали позицию по небольшому перелеску и расстреляли русскую колонну.