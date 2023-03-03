«Заплатили за Турцию девять тысяч рублей, но никуда не полетели» 2 3.03.2023, 14:33

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Как турфирмы обманывают белорусов.

Лето 2020-го: ковид всем осточертел, люди ищут, куда бы уехать — правдами или неправдами. У турфирм не так уж много открытых направлений. Торгуют тем, что есть, — в основном это Египет и Турция. Несколько десятков белорусов (это только те, про которых известно) тогда заплатили за путевки, но никуда не улетели. Третий год пошел, как они пытаются вернуть свои деньги. Говорят, всего потерялось около 100 тыс. рублей (без учета курса), точнее посчитать сложно. Устало удивляются, глядя, как «директорки» открывают новые ООО взамен скомпрометированных: «А так можно?»

Краткое содержание последующих серий

В XXI веке в Минске у всех на виду сумело созреть нечто похожее на махровую хрестоматийную пирамиду. Новые клиенты оплачивали потери предыдущим, которые, в свою очередь, оплатили тем, кто был перед ними, и так далее. Однажды эта стройная система развалилась. Итог — десятки уничтоженных отпусков, таз слез, гора неизвестно на что потраченных денег и отсутствие состава уголовного преступления. (На самом деле у милиции есть некоторые данные, как расходовались деньги туристов, там забавно.)

Потерпевших отправляют в гражданские суды, там истцы без проблем выигрывают процессы с порядочным размером морального вреда (ответчики обычно не приходят), но денег своих так и не видят.

В материале onliner.by будут фигурировать три последовательно возникших туристических ООО: «Виэндкей тревел», «ВК Трэвел Агент» и «Саммер Дримс». Госреестр говорит, что открыты они 14.11.2019, 19.01.2021 и 18.11.2021 соответственно.

В первых двух обыгрываются имена учредительниц: Вика и Кристина. При чем тут третья фирма — надо догадаться. Впрочем, даже не пытайтесь не запутаться в названиях, мы все сделаем за вас.

А теперь пикантные подробности.

«Дети с женой четыре дня ревели»

Дмитрий попал в эту чехарду, когда она была в самом разгаре. Тогда уже имелись потерпевшие в первой фирме, которым незаметно отдавали деньги новых клиентов второй. Только догадаться тогда, что за твой счет планируют профинансировать еще кого-то, было сложно.

— У нас большая семья, трое девочек, решили все вместе лететь в Турцию, — вспоминает минчанин Дмитрий. — Осенью 2021 года жена в Instagram нашла этот вариант от фирмы «ВК Трэвел Агент». Выбрали отель, по цене получилось 9393 рубля. Я 14 октября сходил к ним в офис, заключили договор, заплатил первый взнос — тысячу рублей вроде. Договорились, что после бронирования отеля внесем остальное. Вылет наметили на 31 октября. Вскоре из фирмы перезванивают: надо срочно заплатить недостающее, иначе где-то там снимут бронирование. Ну окей, везу деньги. Сказали, что за пару дней до отправки свяжутся, сообщат детали: про билеты, ПЦР-тесты и прочее. И сидим довольные, ждем отпуска.

Накануне вылета, не дождавшись инструкций, стали списываться сами — и получили сообщение, что возникли проблемы с паспортом одной из дочек.

— Как потом выяснилось, никто нам ничего не бронировал, — говорит Дмитрий. — Если бы при бронировании выяснилось, что действительно что-то не так с паспортом, у нас была бы куча времени просто сделать новый. А они просто использовали это как предлог… В общем, в итоге сказали, что будут возвращать деньги. Дети с женой четыре дня ревели. Мы так пытались вместить эту поездку в каникулы…

После того как самолет улетел без семьи Дмитрия, телефоны и мессенджеры отвечать перестали. Минчанин отправился к туроператору: а была ли бронь? Там категорически отрицают. Посоветовали ехать в милицию. Из милиции отправили в суд.

— Ну пошел я в суд, выиграл, — не очень-то радуется Дмитрий.

К слову, по решению суда, «ВК Трэвел Агент» должен только по этому делу какие-то гигантские суммы. Во-первых, вернуть Дмитрию стоимость путевки, а также выплатить неустойку 4227 рублей 6 копеек и компенсировать моральный вред 1500 рублей (Разумеется, ничего он не получил.) Еще 3,5 тыс. рублей полагается обществу защиты потребителей. Еще около 15 тыс. — штраф в местный бюджет и госпошлина.

— Поскольку они перестали отвечать, я ездил в офис, но он закрыт, — рассказывает Дмитрий. — У них такая система, что открывают клиентам только по предварительной договоренности в определенное время. В общем, когда до меня дело дойдет, неизвестно. В органах принудительного исполнения я на очереди четвертый. Говорят, Кристина понемножку платит из собственного кошелька. Какие шансы вернуть деньги?.. Ну, разве что если они будут очень бояться сесть — тогда найдут способ.

«Расплачивались в ресторанах и кофейнях, в зоомагазинах»

Примерно в те же сроки, что и драма Дмитрия, в нескольких десятках семей по всей стране разворачивались аналогичные события. Эти люди уже нашли друг друга, а поначалу действовали разрозненно. Теперь сообща перебирают выигрышные решения судов и отказы в возбуждении уголовного дела из разных уголков Беларуси. Всех отправляют в гражданский суд.

Угрозыск Центрального РУВД Минска провел основательное исследование деятельности Кристины и Виктории — тех случаев, которые подходят территориально. В отчете о милицейской проверке описан опыт десятка потерпевших.

Вот типичный пример, дающий представление о конструкции пирамиды. З. заплатил Кристине (она в разных документах фигурирует как соучредитель, представитель, директор, начальник отдела продаж перечисленных выше фирм) 7980 рублей, поездка не состоялась. При этом сумма на счет юрлица не поступала. Клиенту деньги не возвращены. Но куда они подевались?

«В рамках проверки установлено, что денежные средства, полученные от З., переданы в счет возмещения ущерба перед Ч., так как ее поездка организована не была, а денежные средства, полученные от Ч., растрачивались на организацию поездок иных ранее обратившихся граждан». Эта цепочка может быть бесконечной.

А вот другой пример, показывающий, что не все шло на погашение долгов. Сначала все как обычно: С. передал для оплаты турпоездки 3720 рублей. Поездка не состоялась, деньги клиенту не возвращены.

Но в этот раз деньги все же отобразились на счете ООО (правда, не вся сумма). Тут любопытно, что происходило с ними дальше. Милиция установила: они обналичиваются в банкоматах, переводятся на посторонние карточки, «осуществляется их использование для оплаты продуктов в ресторанах быстрого питания и многочисленных кофейнях Минска, в магазинах, осуществляющих реализацию товаров для животных».

Как бы то ни было, итогом этого исследования стал отказ в возбуждении уголовного дела: «Мошеннический умысел подлежит дополнительной проверке».

«Туристический продукт не бронировался»

Вчера пострадавшие направили коллективную в прокуратуру Минска: требуют возбудить уголовное дело. Там больше тридцати подписей. Доказывают: турагенты и не собирались их никуда отправлять, это никакие не гражданские отношения, а чистая уголовщина. Если так, то имеется как раз преступный умысел. Но поди докажи.

На самом деле, обвинить (или даже заподозрить) человека в мошенничестве — задача не очень простая. Чтобы возбудить нормальное уголовное дело по этой статье, необходим преступный умысел. Обычно «немошенник» декларирует: я готов вернуть деньги, как только смогу, просто пока не получается. Формально злого умысла не видно, а значит, это все еще гражданские отношения, не посадят. Самое сложное в такой ситуации — доказать, что он врет.

Это мы проходили много раз. Вот только один из череды тематических детективов: человек долго продавал несуществующий товар, но упорно считался «немошенником». А значит, имел возможность обрабатывать следующих доверчивых белорусов. В конце был все же посажен.

В нынешнем туристическом случае милиция запрашивала данные у туроператоров, с которыми, как считается, взаимодействовали Вика и Кристина (в разных их инкарнациях). Пришла к выводу: турпутевки на имена большинства заявителей просто не бронировались. (Забегая вперед: ответчики с этим не согласны.)

Есть еще одна популярная формула, которую используют «немошенники»: «Ну посадят меня — вообще ничего не получишь». Она, кстати, не так уж плоха. Необходимо убедить кредитора, что если тот будет слишком настырным, то навредит себе. Этот прием как раз подразумевает создание новых «бизнесов» взамен скомпрометированных, из которых можно качать деньги на расплату по предыдущим проектам. Число новых потерпевших таким образом увеличивается, но старые потерпевшие живут надеждой.

«Мы пытались взять кредиты, чтобы вернуть деньги людям»

Положению Кристины и Виктории тоже не позавидуешь. Судебные исполнители охотятся за ними и их имуществом (безуспешно). Решением очередного — одного из множества — суда дамы ограничены в праве выезда из страны.

С Викторией вообще все сложно, она пропала: по повесткам не является, по имеющемуся адресу не найдена, имущества тоже не обнаружено. Найти и обеспечить явку не удается. За фирмами тоже ничего не ценного не числится, изымать нечего.

Зато Кристина выходит на связь в Telegram. Просит не называть фамилию и не публиковать фото. Что с Викторией? Говорит, не в курсе: сменила номера, на связь не выходит.

О кризисе рассказывает обрывочно:

— В «Виэндкей Трэвел» поездки двух туристов не состоялись — из-за ковида и закрытых границ. Что касается «ВК Трэвел Агент», компания стала банкротом, не выдержав демпинга и конкуренции в туризме.

Про возврат денег Кристина говорит почему-то в третьем лице.

— Они постепенно перечисляются на счет ОПИ. Сумму долга не скажу точно. Но возвращают по возможностям — 1500, 500, 100 рублей каждый месяц. Сразу сумм необходимых нет, ибо все обратились в суды, никто не захотел ждать мирного решения и возвратов.

— Туристы доказывают, что вы и не собирались их отправлять никуда, даже не бронировали поездку…

— Дело в том, что бронировали. Есть скрины, есть штрафы, которые нам выставили за аннуляцию.

— Есть все же шансы, что люди когда-то получат свои деньги? За счет чего вы сможете расплатиться?

— Мы же постепенно возвращаем по мере поступления средств. Просто работаем параллельно и из своих денег возвращаем… Мы не крали деньги, у нас их просто нет. Это уже сказано много раз во время проверок в милиции и так далее. Если бы были, уже давно вернули бы, поверьте. Неужели бы варились во всем этом?..

— Я правильно понимаю, что вы продолжаете заниматься туризмом, но в другой фирме?

— Нет. Туризмом не занимаюсь.

— Так деньги эти откуда поступают? Другой бизнес?

— Это зарплата с работы, на которой мы работаем. Пытались взять кредиты, чтобы вернуть деньги людям…

Как мы помним, в обращениях потерпевших фигурирует третье название — ООО «Саммер Дримс». К этому названию привязан и аккаунт в Instagram — там все про туры, правда, давно не обновляли. Некоторые фигуранты говорят, что нашли свои злополучные путевки именно там. Люди уверены: это просто очередное воплощение нашей двоицы. «Картотека» сообщает: фирма зарегистрирована 18 ноября 2021 года, тогда как раз посыпалась «ВК Трэвел Агент».

Кристина возражает:

— «Саммер Дримс» никакого отношения не имеет ни к «Виэндкей», ни к «ВК». В этом случае украинский туроператор не возвращает деньги — просто ушел из Беларуси, списал все на военные действия.

— А вы не имеете отношения к этой фирме?

— Нет, — отвечает Кристина в мессенджере, который привязан к номеру этой фирмы.

Теперь потерпевшие ждут решения очередной инстанции. Они считают, что без уголовного дела не существует нормального стимула рассчитываться по долгам. Подождем.

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