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Путина унизили на глазах всего мира

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  • 3.03.2023, 14:35
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Путина унизили на глазах всего мира
Павел Климкин

Ближайший союзник по ОДКБ перешел на сторону Китая.

«Обратите внимание на поддержку Токаевым китайского «мирного плана». Токаев это сделал буквально на следующий день после обнародования», — пишет бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но реальное значение подобных заявлений гораздо больше. Казахстан и для Кремля не лишь бы кто, а член ЕврАзЭС и ОДКБ, то есть на бумаге ближайший союзник: экономически и по безопасности. Прямая и безоговорочная поддержка китайского плана – это конец зоны доминирующего геополитического влияния РФ.

Путин считает величайшей геополитической катастрофой ХХ века развал СССР. Он вложил безумные усилия и ресурсы в построение структур, которые должны были бы восстановить геополитическое влияние России на пространстве бывшего СССР. Теперь Китай – это главный игрок на евразийском пространстве.

Перефразируя Черчилля, Майдан стал концом начала развала постсоветского пространства, а украинско-российская война – началом конца. Путин хотел вернуть СССР в новом варианте и так войти в историю. Он завершает тем, что его вроде бы ближайшие союзники публично поддерживают китайский план и покупают себе благосклонность Китая. В глазах всего мира это очевидное унижение – Китаю Путин уже проиграл.

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