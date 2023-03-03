Путина унизили на глазах всего мира 1 3.03.2023, 14:35

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Павел Климкин

Ближайший союзник по ОДКБ перешел на сторону Китая.

«Обратите внимание на поддержку Токаевым китайского «мирного плана». Токаев это сделал буквально на следующий день после обнародования», — пишет бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но реальное значение подобных заявлений гораздо больше. Казахстан и для Кремля не лишь бы кто, а член ЕврАзЭС и ОДКБ, то есть на бумаге ближайший союзник: экономически и по безопасности. Прямая и безоговорочная поддержка китайского плана – это конец зоны доминирующего геополитического влияния РФ.

Путин считает величайшей геополитической катастрофой ХХ века развал СССР. Он вложил безумные усилия и ресурсы в построение структур, которые должны были бы восстановить геополитическое влияние России на пространстве бывшего СССР. Теперь Китай – это главный игрок на евразийском пространстве.

Перефразируя Черчилля, Майдан стал концом начала развала постсоветского пространства, а украинско-российская война – началом конца. Путин хотел вернуть СССР в новом варианте и так войти в историю. Он завершает тем, что его вроде бы ближайшие союзники публично поддерживают китайский план и покупают себе благосклонность Китая. В глазах всего мира это очевидное унижение – Китаю Путин уже проиграл.

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