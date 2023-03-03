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ВСУ ликвидировали возле Бахмута целый взвод российских штурмовиков

  • 3.03.2023, 14:53
ВСУ ликвидировали возле Бахмута целый взвод российских штурмовиков

Оккупанты пытались наступать двумя волнами.

Российские оккупанты потеряли около 20 штурмовиков убитыми и ранеными при попытке захватить позицию подразделений «Гонор» и «Волки «Да Винчи» вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атакующих действий врага зафиксировал беспилотник. На записи видны две волны наступления оккупантов, успешно отраженных украинскими воинами.

«Бойцы подразделений «Гонор» и «Волки «Да Винчи» отбивают штурм русни на окраинах Бахмута», - пишут бойцы в комментарии к видео.

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