ВСУ ликвидировали возле Бахмута целый взвод российских штурмовиков
- 3.03.2023, 14:53
Оккупанты пытались наступать двумя волнами.
Российские оккупанты потеряли около 20 штурмовиков убитыми и ранеными при попытке захватить позицию подразделений «Гонор» и «Волки «Да Винчи» вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атакующих действий врага зафиксировал беспилотник. На записи видны две волны наступления оккупантов, успешно отраженных украинскими воинами.
«Бойцы подразделений «Гонор» и «Волки «Да Винчи» отбивают штурм русни на окраинах Бахмута», - пишут бойцы в комментарии к видео.