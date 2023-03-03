«Думал, что буду ездить на Bentley, но реальность ударила по голове» 3.03.2023, 14:52

Фото: Myfin.by

Как молодой белорус строил бизнес на сладкой вате.

Минчанин Александр с детства знал, что откроет свое дело. «С 10 лет я откладывал деньги, которые мне дарили, в будущий стартовый капитал собственной компании». На поиски идеи, которая «взлетит», ушло несколько лет. В 2019 году вместе с другом он начал делать бизнес на фигурной сладкой вате. Что вдохновило двадцатилетних белорусов открыть свое дело, какие вложения потребовались для старта и сколько удалось заработать, Александр рассказал Myfin.by.

«Решили не покупать франшизу, а все делать сами»

— Я с детства знал, что стану предпринимателем, когда вырасту, потому что перед глазами был пример. Мой дедушка в начале 2000-х одним из первых начал продавать в Москве вещи из Арабских Эмиратов и Европы. Ему удалось быстро построить целую сеть магазинов по всей России. Но, к сожалению, через несколько лет бизнес пришел в упадок и в итоге его «съели» конкуренты. У отца сначала был магазин автозапчастей, а чуть позже — магазин косметики для автомобилей.

Взлеты и падения семейного бизнеса происходили на моих глазах. Хоть я тогда и был еще маленький, но всегда помогал и старался во все вникать. Даже моей любимой книгой в старшей школе был «Финансист» Теодора Драйзера. История становления капиталиста сильно вдохновила меня.

С 18 лет я начал подрабатывать продавцом, потом попробовал себя в трейдинге, но что-то не пошло. Тогда я вплотную занялся поиском идеи для бизнеса. Хотелось что-то с «вау-эффектом» и без больших вложений на старте. Когда «шерстил» интернет, на YouTube увидел ролик с очень громким заголовком «Бизнес со 100%-ной рентабельностью продукта». Может, там даже было 1000%-ной рентабельностью продукта. В общем, что-то, во что я не поверил, но все-таки решил посмотреть.

Разобрался, откуда такой заголовк. Такая рентабельность достигается за счет того, что пачка сахара стоит около 3 рублей за килограмм, на одну порцию сахарной ваты нужно 2−4 столовые ложки, а продают ее от 5 до 10 рублей за штуку.

В ролике рассказывали, как зарабатывать на фигурной сладкой вате. Если точнее, показывали, как создавать полутораметровые розы из сладкой ваты. Такой продукт очень популярен в Китае. Идея меня зацепила — почувствовал, что это реально будет продаваться.

Стартовать бизнес в одиночку с нуля было страшно. Поэтому я поделился идеей со своим другом. Он тоже загорелся, и мы вместе начали изучать рынок, искать аналоги продукта в Беларуси. В 2018 году в стране только один парень делал фигурную сладкую вату, и то он работал в небольшом городе. Я еще удивился, почему с таким интересным продуктом он не стартует в Минске.

В России фигурная вата оказалась наиболее популярной на тот момент. Я быстро нашел две компании, которые продавали франшизу за 5000−6000 долларов. Да, они предоставляют оборудование, помогают найти место, проводят обучение, но ведь и процент от выручки взамен просят. Мне показалось, что ребята слишком много запросили за такую простую идею. Мы решили все делать сами.

«Вся квартира была в сахарной паутине»

Заказали в России специальный аппарат для фигурной ваты (обычный не подойдет). Приехали за ним к поставщику в Санкт-Петербург. Думали, что нам расскажут, как им пользоваться, как фигурки лепить. Нам показали только, как включается аппарат и как держать палочку, чтобы вата накручивалась, — все.

В процессе столкнулись с еще одной проблемой. В наших широтах из-за особенностей климата точно такие же розы, как показывали в ролике на YouTube, не получаются, пришлось придумывать что-то свое. Решили делать зайчиков, миньонов и других персонажей. Формировать фигурки учились несколько месяцев. Мы не считали, сколько потратили сахара, но вся квартира была в сахарной паутине: полы, потолки, лампы, окна. Сладкие фигурки, которые не получались, поначалу ели сами. А потом набрали несколько лишних килограммов и сразу перестали.

Как только с фигурками освоились, взялись за тележку. Ее тоже делали своими руками. Пока трудились, думали о названии. Сначала искали что-то звучащее, рифмы подбирали, и как-то сама пришла на ум фраза Candy Dandy. Она нам очень подошла, мы ведь парни. Сразу представили себя в красивых рубашках с бабочками (первое время в таком виде и работали, потом сменили форму на более удобную одежду).

И когда все было готово для старта — зарегистрировали ИП. С момента, как я посмотрел ролик на YouTube и до запуска прошло примерно полгода. В итоге вместе с другом мы потратили около 3000 долларов для старта (если бы знали все тонкости, могли уложиться и в 2000 долларов).

«Казалось, что нас везде ждут, но реальность ударила по голове»

Мы были такие заряженные! Казалось, что нас везде ждут с нашим суперпродуктом. Мы представляли, что к концу 2019 года будем как минимум ездить на Bentley, наймем сотрудников, которые будут работать на этой точке, а сами будем масштабировать бизнес и «снимать сливки». Но реальность больно ударила по голове.

Мы начали подавать заявки в торговые центры, чтобы разместить там нашу тележку с фигурной сладкой ватой. В большинстве случаев нам просто не отвечали. Остальные не разделяли нашего восторга от продукта. О фигурной вате банально никто не знал. Если бы у нас была продукция какого-то популярного бренда или точка с кофе, думаю, мы быстрее нашли бы себе место.

И вот мы получали отказ за отказом. Но в какой-то момент представители одного из столичных торговых центров в итоге ответили — предложили нам поработать с проектом «Горошек Маркет». По выходным организаторы арендуют площадку в ТЦ Минска и сдают ее ремесленникам по договору. В 2019 году цены варьировались от 30 от 80 рублей в день.

Первый день прошел ужасно. Мы сильно нервничали. Конечно, ожидали, что сейчас заявим о себе, посетители с мыслями «Ничего себе! Что это за чудо такое?» налетят и всю вату раскупят. Но за первые несколько часов к нам вообще никто не подошел. Хотя, казалось бы, яркая тележка, мы ее еще огнями украсили. Но все мимо. Сразу пошли мысли: «Это фиаско, полгода нашего труда просто потрачено впустую».

Но ситуацию спасли наши друзья. Мы рассказали в интернете, что продаем фигурную вату. Они поддержали — приходили, покупали, пробовали. И для окружающих сработал эффект толпы. Люди стали подходить, интересоваться, что это мы делаем.

Вата сама по себе яркая, а потом человек видит, что из нее мы делаем хрюшу — и тот самый «вау-эффект» делает свое дело. К нам начали выстраиваться очереди. У меня аж руки тряслись, боялся напортачить, следил за каждым движением. В итоге выходные выдались неплохими — заработали около 300−400 рублей.

Год простоя и новое дыхание

В апреле и мае 2019 года мы наладили процессы, привыкли ко всему и чувствовали себя отлично. А потом нам сказали, что сезон закончился — летом проект не работает. Мы стали искать, куда можно пробиться. Вышли на организаторов различных фестивалей и детских мероприятий. Писали о себе активно в Instagram, искали заказы.

А потом меня забрали в армию. Друг какое-то время тащил бизнес на себе, но в разгар эпидемии COVID-19 проект ушел в простой. Когда я вернулся из армии, не понимал, что делать дальше. Думал закрываться, но рука не поднялась.

В итоге весной 2021 года вернул бизнес к жизни, но уже продолжил развивать его в одиночку. Было гораздо легче, чем начинать все с нуля. Бренд достаточно быстро вспомнили. Начали звать не только на фестивали, но и на семейные праздники, дни рождения. Если до коронавируса за сезон лично я заработал около 1000 долларов, то сейчас — в несколько раз больше.

Планы

Зимой есть небольшая передышка, но в сезон работаю и в будни, и в выходные. Иногда кажется, что не успеваю жить. Параллельно изучаю маркетинг, таргетинг, пробую сам настраивать рекламу в Instagram. На фигурную сладкую вату есть спрос и без продвижения, но хочется расти, а здесь никуда без рекламы и грамотной SMM-стратегии.

Мечтаю открыть собственный островок с необычными десертами для детей. Но сейчас «штормовые» времена, пока не хочу вкладывать большую сумму денег в новые идеи. Многие, кто открывал свои точки в торговых центрах до COVID-19, сейчас уже закрылись.

Поэтому считаю, что до такого большого бизнеса еще не дорос. Но идеи есть. Например, хочу повторить так называемое Candy Burrito, когда в слой сладкой ваты, как в лаваш, заворачивают мороженое и другие сладости. Такое уже делают в Бельгии и в России. И мы будем пробовать, но чуть позже.

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