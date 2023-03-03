Первая ласточка 4 Telegram-канал «Занимательная конспирология»

3.03.2023, 15:01

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В Россию можно зайти, пострелять и спокойно уйти.

Одному мне кажется, что сегодняшние события в Брянской области - это только «первая ласточка?».

Протяженность российско-украинской границы 2295 километров. Это огромное пространство, которое невозможно закрыть целиком. Войск на фронте не хватает, а для контроля такого периметра нужно будет отрядить десятки дивизий охраны. Всю Росгвардию страны придется туда согнать и тогда оголятся столицы – совершай революцию спокойно, пока в Москве никого нет.

Вылазка ДРГ русских националистов показала, что можно войти в Россию, пострелять и спокойно уйти. Почему не начать делать это снова и снова? Россия так очень быстро придет в шоковое состояние — с неба летят дроны, с земли заходят ДРГ. Во второй год боевых действий, народ ощутит, что война пришла буквально в каждый дом.

Кремль доигрался в величие. Теперь ему придется в режиме «пожарной команды» затыкать все прорехи в обороне страны, и он быстро надорвется, или вводить военное положение, которое предполагает всеобщую мобилизацию. Не для генерального наступления на фронте, а для охраны границы с Украиной.

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