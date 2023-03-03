Россия теряет последний крупный банк для связей с внешним миром
- 3.03.2023, 15:09
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«Райффайзенбанк» опускает «железный занавес».
Последний крупный западный банк, обеспечивающий связи России с внешним миром, опускает «железный занавес», пишет finanz.
Райффайзенбанк, который проводит до 50% всех трансграничных платежей российского бизнеса, перестал открывать новые счета в валюте компаниям и ИП.
Действующие клиенты также не смогут открыть новый валютный счет, сообщает Frank Media со ссылкой на службу поддержки банка.
В феврале Райффайзен начал отключать от евро российские банки, закрывая им корсчета, после того, как претензии к австрийскому банку возникли у американского Минфина.
Управление по контролю за иностранными активами начало расследование деятельности Raiffeisen в РФ, оккупированных регионах Украины, а также в Сирии.
Банку пригрозили санкциями, рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией.
В феврале Райффайзен ввел ограничения и для физлиц. Минимальная сумма валютного перевода за рубеж, который, кроме как через Райффайзен провести больше практически негде, увеличилась вдвое - до $10 000.