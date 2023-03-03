«Как же может человек прожить на 160 рублей в месяц?» 1 3.03.2023, 15:07

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Три истории белорусов с маленьким доходом.

Почти 361 тысяча белорусов, по официальной статистике, живут за чертой бедности. Кто-то из таких людей вынужден пользоваться поддержкой родителей или партнера, а другие находят способы подрабатывать и порой вынуждены обходить закон. Журналисты «Зеркала» поговорили с теми, кто имеет официальный доход размером с бюджет прожиточного минимума.

3,9% белорусов живут за чертой бедности, то есть имеют доход ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 февраля составляет 341,48 рубля.

Ангелина работает парикмахером в Минске. По ее словам, когда устраивалась на работу, ей обещали зарплату 1000−1400 рублей. А по факту «дай бог, чтобы вышло 300 рублей в месяц».

— Зарплата не всегда выходит 300 рублей, бывает и 200, и 250, а бывает и 360.

Работаем мы по 12 часов, одну неделю 2 дня, вторую — пять. По графику должно быть 14 рабочих дней, а получается 25, иногда чуть меньше, — рассказывает девушка. — Многие мои коллеги снимают квартиры, им приходится выходить на бешеное количество подработок, чтобы как-то выкрутиться из такой ситуации, потому что элементарно не хватает денег на самое нужное.

По словам Ангелины, руководство организации, с одной стороны, отказывается поднимать сумму оплаты труда, с другой стороны, мешает уволиться по соглашению сторон.

Самой Ангелине, говорит она, чуть легче, чем ее коллегам, потому что она живет с родителями: «Они мне помогают, а я им».

— Мы живем в квартире у отчима, там он прописан один. Тоже трудно, потому что он официально не трудоустроен, и коммуналка выходит почти 270 рублей, бывает больше. Работа непостоянная (без официального трудоустройства. — Прим. ред.), тоже выходит на подработки или у знакомых что-то делает. К тому же мы помогаем бабушке, потому что на одну пенсию она не может протянуть. В общем, у нас в семье взаимопомощь с деньгами.

Филипп ухаживает за тетей с инвалидностью. За это получает социальную выплату в размере бюджета прожиточного минимума.

— По факту денег хватает на оплату коммунальных услуг. Я живу один, отдельно. Финансово это абсолютно не выручает, так сказать, позволяет оставаться на плаву и не «умирать с голода». Покупки делаю на месяц вперед. Плюс мне привозят товары из Польши. Там товар дешевле, поэтому выгоднее приобретать так, — рассказывает мужчина о своих тратах и добавляет, что ему удается даже пару раз в месяц сходить в кафе.

— По закону у меня нет никакого права иметь официальные подработки. Поэтому иногда помогаю кому чем могу. Но особо светиться не хочу, так как налоговая не дремлет и в любой момент есть ощущение, что меня выкинут. Имеются накопления, но они отложены на переезд, а новые накопления делать с такой суммой не выходит, потому что она уходит в ноль.

Филипп признается, что такое финансовое состояние морально давит на него, тем более если учесть, что ему еще нет и 30 лет и он получил высшее образование.

— Но на данный момент я считаю, что лучше иметь такую оплату, чем работать по 40 часов в неделю за 500−700 рублей, — говорит он. — Думаю, было бы гораздо легче [иметь возможность работать хотя бы на полставки], так как тетя живет у матери, которая тоже работает. Поэтому я присматриваю за ней во время отсутствия мамы на месте.

Пенсионерка Мария имеет в месяц около 360 рублей. Это социальная пенсия и доплата за потерю кормильца, то есть в связи со смертью мужа. Живет она в частном доме, который оформлен на дочку.

— Денег даже на питание не хватает, так как коммунальные услуги обходятся около 200 рублей. Как же может человек прожить на 160 рублей в месяц? — задается вопросом Мария.

По ее словам, из-за того, что дочь живет за границей и в Беларуси ее включили в список «тунеядцев», стоимость за газ в доме начисляют по полному тарифу. В прошлом месяце, говорит Мария, она составила 152 рубля (собеседница не смогла подтвердить выставление за газ такой суммы документально).

— За последний месяц газ я не оплатила, не хватает денег. С горгаза уже приезжали и сказали, что если не оплачу, отключат газ. У меня газовое отопление дома, — продолжает собеседница. — Как удается выживать с учетом больших затрат на коммуналку? Никак. Финансовой помощи нет. Дети сами себя с большим трудом обеспечивают. Есть небольшое подсобное хозяйство: куры и гуси. Спасает картошка, которую дали родственники мужа. Таблетки делю пополам и пью только половинку.

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