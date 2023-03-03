В российском Краснодаре после взрыва горит авиационное училище 12 3.03.2023, 15:18

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Ударную волну слышали в разных районах города и ближайших поселках.

В России в Краснодаре сегодня, 3 марта раздался взрыв. После чего в районе местного авиаучилища произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, местные паблики начали массово распространять информацию о громком взрыве в городе. От которого, как делятся жители, «задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах».

В сети пишут, что взрыв, который слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея, предположительно произошел на территории летного училища. Поскольку сразу после «хлопка» там поднялся густой столб дыма, кадры которого активно рассылают местные Telegram-каналы.

Тем временем в российском МЧС пытаются «успокоить граждан». Спасатели заявляют, что якобы «произошло возгорание в поле».

Местные чиновники пока не прокомментировали произошедшее в городе.

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