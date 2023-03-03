В Беларуси запретили продавать леденцы «Love is…»2
- 3.03.2023, 15:23
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Сладости могут негативно повлиять на активность и внимание детей.
В Беларуси запретили продавать российские конфеты «Love is...». Об этом сообщил 3 марта Госстандарт.
В ведомстве отметили, что конфеты не соответствуют техрегламентам Таможенного союза по маркировке, а также безопасности пищевой продукции и добавок.
Как объяснили в Госстандарте, производитель не указал наличие в этих конфетах красителей, «которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
В частности, специалисты нашли в составе указанных леденцов синтетические красители тартразин (Е102) — 58,5 мг/кг и азорубин (Е122) — 29,2 мг/кг.
«Фактически в состав продукции входят обнаруженные в результате проведенных испытаний синтетические красители тартразин (Е102) в количестве 58,5 мг/кг, азорубин (Е122) в количестве 29,2 мг/кг, незаявленные изготовителем в маркировке», — отметили в Госстандарте.