В Беларуси запретили продавать леденцы «Love is…» 2 3.03.2023, 15:23

1,678

Сладости могут негативно повлиять на активность и внимание детей.

В Беларуси запретили продавать российские конфеты «Love is...». Об этом сообщил 3 марта Госстандарт.

В ведомстве отметили, что конфеты не соответствуют техрегламентам Таможенного союза по маркировке, а также безопасности пищевой продукции и добавок.

Как объяснили в Госстандарте, производитель не указал наличие в этих конфетах красителей, «которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

В частности, специалисты нашли в составе указанных леденцов синтетические красители тартразин (Е102) — 58,5 мг/кг и азорубин (Е122) — 29,2 мг/кг.

«Фактически в состав продукции входят обнаруженные в результате проведенных испытаний синтетические красители тартразин (Е102) в количестве 58,5 мг/кг, азорубин (Е122) в количестве 29,2 мг/кг, незаявленные изготовителем в маркировке», — отметили в Госстандарте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».