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Наталья Радина: Режим Лукашенко не просуществует столько, сколько присудили Алесю Беляцкому

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  • 3.03.2023, 15:33
  • 1,820
Наталья Радина: Режим Лукашенко не просуществует столько, сколько присудили Алесю Беляцкому
Наталья Радина

Диктатура падет гораздо раньше.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала жестокие приговоры, вынесенные сегодня лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и правозащитникам «Весны»:

— Приговор известному белорусскому правозащитнику, лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому - демонстрация жестокости и цинизма диктаторского режима Лукашенко. Совершенно очевидно, что Алесь Беляцкий, как и его коллеги Валентин Стефанович и Владимир Лабкович ни в чем не виновны и вообще не должны были оказаться на скамье подсудимых. Это честные и достойные люди, которые многие годы защищали права человека в Беларуси.

Приговор их к многолетнему тюремному заключению - свидетельство того, что режим Лукашенко не намерен делать никаких шагов навстречу требованиям международного сообщества. В ответ на это Запад обязан ужесточить санкции против захватившей Беларусь банды. Все, больше никаких отложенных санкций и поблажек. Только давление и самое жесткое.

Я также убеждена, что режим Лукашенко не просуществует столько, сколько присудили Алесю Беляцкому. Диктатура падет гораздо раньше и правозащитник выйдет на свободу.

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