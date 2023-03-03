Наталья Радина: Режим Лукашенко не просуществует столько, сколько присудили Алесю Беляцкому 3 3.03.2023, 15:33

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Наталья Радина

Диктатура падет гораздо раньше.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала жестокие приговоры, вынесенные сегодня лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и правозащитникам «Весны»:

— Приговор известному белорусскому правозащитнику, лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому - демонстрация жестокости и цинизма диктаторского режима Лукашенко. Совершенно очевидно, что Алесь Беляцкий, как и его коллеги Валентин Стефанович и Владимир Лабкович ни в чем не виновны и вообще не должны были оказаться на скамье подсудимых. Это честные и достойные люди, которые многие годы защищали права человека в Беларуси.

Приговор их к многолетнему тюремному заключению - свидетельство того, что режим Лукашенко не намерен делать никаких шагов навстречу требованиям международного сообщества. В ответ на это Запад обязан ужесточить санкции против захватившей Беларусь банды. Все, больше никаких отложенных санкций и поблажек. Только давление и самое жесткое.

Я также убеждена, что режим Лукашенко не просуществует столько, сколько присудили Алесю Беляцкому. Диктатура падет гораздо раньше и правозащитник выйдет на свободу.

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