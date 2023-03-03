Ученые рассказали о секретах «умственного долголетия» 3.03.2023, 15:39

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Ключ лежит в образе жизни и психологии отношений.

Результатами исследования мозга долгожителей поделилось издание China Morning Post. Команда Северо-Западного университета Чикаго 15 лет искала секрет трезвой памяти у людей в глубокой старости. Ученые изучали различия так называемых «суперэйджеров» от остальных стариков.

«Суперэйджерами» геронтологи назвали людей, которые в возрасте 80+ сохранили память и способность рассуждать на уровне 50-60-летних. Оказалось, что среди людей старше 80 это лишь 10%. Самому старшему участнику программы — 104 года. Регулярные МРТ показали, что у этих 10% кора головного мозга в 2,5 раза толще, чем у большинства ровесников. При том, что физически «суперэйджеры» абсолютно разные люди: кто-то руководит секциями аэробики, кто-то уже передвигается в коляске. У многих за плечами серьезные испытания: одни пережили холокост, другие победили рак.

Общие черты «здравомыслящих долгожителей» обнаружились в образе жизни и психологии отношений. Этих людей отличают оптимизм, общительность и тяга к работе. Если они на пенсии, то занимаются волонтерством, участвуют в деятельности всевозможных сообществ и обязательно помогают другим. Еще один секрет «умственного долголетия» — регулярная нагрузка на мозг: кроссворды, головоломки, игра на музыкальных инструментах, изучение языков.

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