Отсрочка от армии для тех, кто учится за границей: Минобр объяснил, что меняется 1 3.03.2023, 15:44

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Правки готовятся принять окончательно.

В Беларуси собираются отменить отсрочку от армии для тех, кто учится за границей. Соответствующие поправки уже приняли в первом чтении, в этом году могут принять окончательно — и отсрочку для студентов зарубежных вузов отменят. А что будет с теми, кто поедет учиться в Россию или уже сейчас получает образование за границей?

«Для тех, кто продолжает учиться за границей, эти отсрочки останутся», — заверил на пресс-конференции 3 марта первый заместитель министра образования Александр Баханович, сообщает Office life.

На вопрос, будет ли закон касаться тех, кто планирует поступать в том числе в российские университеты, Баханович ответил, что «законодательство приводится в соответствии с тем, что есть у наших соседей, у нас должны быть равные права и возможности». Российским же студентам не предоставляют отсрочку от армии на время обучения в белорусском вузе, рассказал чиновник.

Зато отсрочка останется у белорусских абитуриентов, поступающих в иностранные вузы по целевому направлению, — например, когда органы госуправления или предприятия хотят направить «целевика» на учебу за границу по тем специальностям, подготовка по которым в Беларуси не ведется, при этом страна остро нуждается в этом специалисте.

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