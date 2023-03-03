NYT: Генштаб отрепетировал весеннее контрнаступление ВСУ
- 3.03.2023, 15:47
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Отработаны несколько сценариев.
Украинские военные провели штабные учения, в рамках которых отрепетировали будущее контрнаступление ВСУ на фронте. Об этом пишет The New York Times.
Источники из числа американских военных рассказали журналистам, что учения проходили в Штабе командования армии США в Европе и Африке, которая расположена в немецком городе Висбаден. На учениях присутствовали «самые высокопоставленные генералы президента Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине».
В рамках штабных учений украинские офицеры пытались выработать наиболее подходящую стратегию будущего контрнаступления. Отрабатывались разные сценарии.
«Украинские официальные лица в конечном итоге решат, какому курсу следовать, а американские военные чиновники, как отмечается, служат своего рода резонатором», – пишет издание.
Отмечается, что командующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи после одной из проведенных симуляций похвалил «феноменальную» способность украинцев адаптироваться к ситуации. Он также пообещал, что американцы сделают все возможное, чтобы украинское контрнаступление состоялось.