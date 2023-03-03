Соратник Беляцкого: Санкции против Лукашенко должны быть усилены 3.03.2023, 15:58

Дмитрий Соловьев

Правозащитник призвал прекратить торговлю с минским режимом.

«Заочно осужденный» в Беларуси правозащитник ПЦ «Весна» Дмитрий Соловьев призывает к новым санкциям против режима Александра Лукашенко.

«Это не суд, а пропагандистский спектакль, это расправа над правозащитниками, — говорит он в комментарии «Радио Свобода». — Зверские сроки, которые они назначили правозащитникам, это месть за ту деятельность, которую проводил правозащитный центр «Весна» 27 лет... Это попытка нейтрализовать правозащитников — Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича. Это заказные сроки, поступившие непосредственно с самого верха этой диктаторской власти, превратившие страну в концлагерь».

То, что правозащитников и политзаключенных держали в наручниках в клетке — это демонстрация всему миру жестокости, с которой режим расправляется с оппонентами, отмечает Соловьев. Он уверен, что «сейчас мир всколыхнется» и будет реакция на приговор.

«Я выступаю, чтобы санкции были увеличены, потому что это ненормально — торговать с режимом, давать ему возможность зарабатывать деньги, еще надо учесть, что этот режим помогает России убивать украинцев», — добавляет правозащитник.

Лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого осудили на 10 лет колонии, Стефановича — на 9 лет, Лобковича — на 7 лет (для всех — усиленного режима), Соловьева, которого «судили» заочно (он находится за границей) — на 8 лет колонии.

Правозащитников «обвинили» по двум статьям Уголовного кодекса. При этом политзаключенные не признали вину ни по одной из статей УК, которые им вменяются.

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