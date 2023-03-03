«Оккупанты вставили деревянный кол в череп и расшатывали» 3.03.2023, 15:58

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Украинский генерал рассказал малоизвестные факты о наступлении из Беларуси на Киев.

Совсем скоро исполнится год, как была деоккупирована Киевщина, но масштабы преступлений россиян во время войны в столичном регионе подсчитывают до сих пор – в Киевской области и сейчас находят тела замученных мирных жителей.

Об этом, а также о том, возможен ли новый прорыв оккупантов через Чернобыльскую зону отчуждения, как жители Киевской области пытались скрыть трофейные БТР и даже пушку – обо всем этом в интервью для ТСН рассказал начальник полиции Киевской области генерал Андрей Небитов.

— Прошел год с даты полномасштабного вторжения окупантов в Украину и почти год, как была деоккупирована Киевщина. О каком количестве погибших мирных жителей известно сегодня?

— Всего в Киевской области уже обнаружили 1373 тела мирных жителей, погибших во время вторжения России и оккупации области. 197 погибших еще неидентифицированы.

Подчеркиваю, что погибшие – это гражданские люди, большинство из них, более 700, были убиты из стрелкового оружия. Расстреляны. Более 340 человек погибли от минно-взрывных травм. Пожалуй, это не окончательные цифры, потому что до настоящего времени 278 человек считаются пропавшими без вести во время активных боевых действий.

— Находят ли сейчас погибших?

— Тела троих убитых оккупантами мирных жителей полиция Киевщины выявила вчера, 2 марта. Эксгумацию провели в Бородянке. В марте 2022 года, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего человека. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. В настоящее время вернулся из-за границы и сообщил в полицию о массовом захоронении.

Кроме того, в этом году, две недели назад, было обнаружено тело в селе Мощун. Характер убийств говорит о массовой жестокости, вызванной прежде всего той пропагандой и ненавистью к украинцам, которая много лет проводится в России. Комплекс «старшего брата» стал следствием того, что они ведут себя как звери. В России, как и в Третьем Рейхе, состоялась специальная психологическая операция, направленная на ненависть не только к украинцам, но и ко всему цивилизованному миру. В Киевской области было найдено 14 массовых захоронений мирных жителей. Одно из них – братская могила в Буче, где было найдено 116 тел.

Людей временно хоронил местный житель, коммунальщик. Второй случай казни наших граждан – тоже в Буче. Пятеро мужчин были расстреляны в подвале в затылок. На телах найдены следы пыток. Мы понимаем, что после пыток их просто застрелили. Также были обнаружены тела семи человек. Один из них – сотрудник академии СБУ. Очевидец этих событий рассказал, что людей привозили и пытали. Издевались и над этим сотрудником, у которого была трещина в черепе. В эту трещину вставляли деревянный кол и расшатывали, чтобы причинить еще большую боль. У другого человека был автомобильный трос на шее – его душили. Также известно о факте расстрела автомобиля, в котором находился полуторагодовалый ребенок. В ходе активных боевых действий в Киевской области погибли 38 детей.

Известно о множестве фактов мародерства, которое совершали россияне во время оккупации. Какие из них наиболее ярко характеризуют россиян?

Когда мы узнавали об украденных телефонах, то ставили их на контроль. Был перехвачен и такой разговор оккупанта с женой, когда россиянин позвонил по телефону и спросил у нее о стоимости одного грамма золота. Он ответил, что нашел настолько много золота, что хватит до конца жизни. Забирали все – бытовую технику, подержанные мужские и женские вещи. Воровали и унитазы. Неподалеку от Иванкова на дороге стояли три унитаза. По данным полиции, эти три унитаза были сброшены с автомобиля мародеров, то есть оккупанты взяли вместо них что-то более ценное. Микроволновую печь или стиральную машинку.

— В феврале прошлого года россиянам удалось зайти в Чернобыльскую зону отчуждения. Есть мнение, что, якобы, мало кто ожидал вторжения через загрязненную радиацией территорию. Это так или нет?

— Наибольшим объемом информации в то время владели президент, его окружение и военно-политическое руководство государства. Было понимание того, какое количество сил и средств у нас. Могу сказать, что оборона станции была организована. Нацгвардейцы сдались тогда из-за ядерного шантажа. Возможно, расчет был следующим: если бы первый бой произошел непосредственно в Чернобыле или в Припяти, где находится АЭС, то не исключено, что россияне повредили бы реакторы и хранилище ядерных отходов.

В таком случае катастрофа произошла бы не только для Украины. Наши наряды были усилены, первая информация была получена именно от них.

— По состоянию на сегодняшний день возможен новый прорыв россиян через зону отчуждения?

— С первого дня деоккупации проводятся соответствующие фортификационные действия. Военные не перестают работать. Определенные задачи есть и у нас. Усилены спецподразделения, сейчас они имеют соответствующую бронетехнику, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбивать даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается.

— Там много уязвимых участков?

— 80% территории – это болота. С приходом весны по ней фактически невозможно проходить. Произведены минирования территории, другие серьезные мероприятия. Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор.

— В Чернобыльской зоне было много фактов мародерства. Что там похитила «вторая армия мира»?

— Там были ограблены фактически все государственные институции и предприятия, ГСЧС. У спасателей россияне угнали автомобили, но не вывезли – сняли колеса, сиденья. Украли старый БТР, не работавший с 1970-х годов, был не на ходу. Отдельно ограбили комнату вещественных доказательств, где находились доказательства с 1980-х годов. То есть это были вещи, которые были в свое время украдены такими же мародерами из домов тех людей, вынужденных уехать на другие территории. Все эти вещи фонят, загрязнены радиацией. Как говорится – на здоровье. Могу сказать, что были украдены даже рога оленя, иконы, мотоцикл. Также разобрали постамент – с модели автомобиля ВАЗ-2101 сняли фары.

— Следствие любой войны – это остатки оружия, оказавшихся на руках у населения. Много ли сейчас изымается оружия у населения деоккупированных территорий?

— Это серьезная проблема в мировой практике. После вооруженных конфликтов остается очень много оружия. Работу по выявлению и изъятию мы начали проводить с момента деоккупации. С генералом Павлюком нам удалось убедить людей сдавать оружие. В результате было сдано более 3 тысяч единиц трофейного оружия. То есть это то, которого у нас не было на учете. Это было не только стрелковое. Горжусь теми людьми, которые сдали его. В то же время остаются те, кто надеются пользоваться таким неучтенным оружием или продавать его. За последние два месяца у нас пять оперативных закупок, когда люди пытались реализовать оружие. Чтобы была понятна разница, приведу примеры: за аналогичный период в прошлом году было зарегистрировано 8 таких уголовных производств. Сейчас их 65 (фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы – Ред.). Из незаконного оборота нашими усилиями изъяты 34 автомата, гранатометы, пулеметы, гранаты. Был случай, когда в Иванковском районе местный пьяный житель открыл огонь в воздух из автомата, находящегося на вооружении в армии России.

— Пытался ли кто-то в Киевской области забрать себе тяжелую бронированную трофейную технику?

— Были такие случаи. На одной из автостоянок стоял замаскированный российский БТР-80. Практически новый. Мы обнаружили его и передали украинским военным. Время от времени к нам поступает такая информация, мы ее проверяем. Недавно проверяли информацию о пушке. Не подтвердилось. Но был случай в Броварском районе, когда дельцы пытались продать трофейную ракетную установку на гусеничном ходу. Изъяли, отдали военным. В настоящее время эта установка задействована в обороне Киевщины.

— Можете привести примеры, когда местные жители помогали силам обороны, сообщая о расположении оккупантов?

— Люди сопротивлялись как могли. Наши полицейские воровали у окупантов минометы, грузовик с боекомплектом. Другие люди сообщали о расположении россиян. Последние даже не понимали, почему наша артиллерия очень четко попадала по ним. Было очень удобно работать. К примеру, в Броварском районе одна из бабушек сообщила, что в домах поселились оккупанты. Так и сказала: «Давайте, стреляйте».

— Известна ли дальнейшая судьба бежавших из Киевской области россиян?

— Телефоны, которые были похищены у жителей Киевской области, работали на Харьковском направлении. То есть те, кто сбежал из Киевской области, находился на Харьковском направлении.

— Отвечает ли действительности информация, что россияне везли с собой парадную форму, в которой мечтали пройти по нашим улицам?

— Говорили об этом. Планы были за три дня оккупировать. Главной задачей было высадить десант в аэропорту Гостомель. Его защищали нацгвардейцы, далее оккупантам дала «прикурить» артиллерия. Возможности приземлиться оккупантам не предоставили. По найденным картам мы видели, что дальше в планах у россиян было приземление десанта в Киеве, захват центральной части, установка блокпостов. До субботы (26 февраля 2022 — Ред.) они планировали осуществить все это.

— Война идет уже второй год. Как это отразилось на состоянии преступности в Киевской области?

— В разы меньше стало автоугонов, квалифицированных краж с участием банд, разбоев. Все это за счет комендантского часа, присутствия большего количества сил безопасности и комендантского часа. Профессиональные преступники не будут работать там, где есть риск задержания.

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