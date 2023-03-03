«О каком сезоне может идти речь?»: оккупанты роют окопы на пляжах Евпатории

«О каком сезоне может идти речь?»: оккупанты роют окопы на пляжах Евпатории2
- 3.03.2023, 16:05
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Видеофакт.
Вместо инфраструктуры для туристов на пляжах оккупированной Евпатории россияне обустраивают укрепление.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, как в нескольких метрах от пляжа оккупанты роют окопы, укрепляют их досками и устанавливают гнезда для стрельбы из пулеметов.
Автор видео говорит за кадром, что россияне называли свои действия «реконструцией набережной». Но на самом деле речь идет совсем не о реконструкции.