«О каком сезоне может идти речь?»: оккупанты роют окопы на пляжах Евпатории 2 3.03.2023, 16:05

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Видеофакт.

Вместо инфраструктуры для туристов на пляжах оккупированной Евпатории россияне обустраивают укрепление.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как в нескольких метрах от пляжа оккупанты роют окопы, укрепляют их досками и устанавливают гнезда для стрельбы из пулеметов.

Автор видео говорит за кадром, что россияне называли свои действия «реконструцией набережной». Но на самом деле речь идет совсем не о реконструкции.

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