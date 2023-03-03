Уникальная деревня возле Пинска «уходит под воду» 1 3.03.2023, 16:27

Сельчане уже давно не видели такой воды.

Деревня Кудричи находится на правом берегу реки Ясельда в Пинском районе. Во время весеннего разлива деревню затапливает. Уже сейчас, чтобы пройти к отдалённым уголкам населённого пункта, нужны рыбацкие сапоги, пишет сайт «Медиа-Полесье».

В этом году половодье в Беларуси началось в январе. Из-за дождей и талого снега подъём уровня грунтовых вод фиксировали раньше обычного. В феврале большинство рек страны вышли на пойму. Обычно разлив рек наблюдается в марте, с приходом весны и потеплением.

Как сообщалось ранее, в этом году Пина вышла на городскую набережную. Аналогичную картину пинчане наблюдали ровно 10 лет назад. Главная река Пинска подступает к новому микрорайону города. Припять уже вышла из берегов и подтапливает районы Гомельской области.

По сообщениям жителей, в Пинском районе Ясельда подтапливает музей под открытым небом — уникальную деревню Кудричи. Сельчане уже давно не видели такой воды. Весна ещё не началась, а для передвижения по деревне уже нужны рыбацкие сапоги.

Каждое подворье в деревне — это уникальный музей этнографии. Кудричи ещё в 30-х годах прошлого столетия привлекали туристов. Посмотреть на соломенные крыши строений и на суровый быт полешуков приезжали люди из Европы и США. Не угасает интерес к Полесской деревушке и сейчас.

В 2020 году в Кудричах поселился гениальный мастер по изготовлению музыкальных инструментов Андрей Шклёда. Он купил домик и вместе с семьёй поселился в заповеднике под Пинском. К сожалению, мастер выехал из страны осенью 2020 года после того, как его задержали, посадили на «сутки», избили.

Архаичность села даёт уникальную возможность совершить путешествие во времени и проникнуться жизнью полешука на стыке ХIX – XX веков. Деревня расположена в глуби легендарных пинских болот и представляет собой сеть островков, где каждая хата как крепость в окружении воды. Именно поэтому европейские туристы называют Кудричи не иначе, как Полесская Венеция.

К сожалению, музей под открытым небом, так привлекающий туристов своей самобытностью, приходит в запустение. Жителей с каждым годом становится всё меньше, дома разрушаются…

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