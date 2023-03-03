Дмитрий Бондаренко: Весь мир противостоит двум спятившим диктаторам 3.03.2023, 16:09

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Дмитрий Бондаренко

Есть несколько возможных сценариев освобождения Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко рассказал телеграм-каналу «Баста!» о возможных сценариях освобождения Беларуси:

— Действительно, Беларусь находится под оккупацией. Кто-то говорит, это режим внутренней оккупации, но если присутствуют российские войска и полная экономическая зависимость от РФ, то, да, уже можно говорить и о режиме внешней оккупации.

Мы все сейчас наблюдаем экзистенциальное сражение, битву добра со злом. Уверен, что белорусские демократические силы и большинство народа находятся на стороне сил добра. Сегодня весь цивилизованный мир противостоит двум спятившим диктаторам и их группировкам. Все будет решаться на поле боя в Украине, но, наверное, и не только.

Я имею определенный жизненный опыт, видел, как распадался СССР, служил солдатом в Группе советских войск в Германии, где численность войск составляла 600 тыс. человек. Я видел, как это все быстро развалилось, когда все бросают и просят врагов «оплатите наше бегство и постройте нам дома, и мы тогда убежим с этой территории». Сейчас, естественно, никакой Запад российским военным дома строить не будет, но то, что они будут убегать — это факт. Такие режимы могут разваливаться, как это ни странно, очень быстро.

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