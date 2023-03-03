ВСУ уничтожили лагерь россиян в Херсонской области 3.03.2023, 16:20

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Мощный взрыв с яркой вспышкой попал на видео.

Величественный «хлопок» посетил базу российских захватчиков во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области.

Об этом сообщил телеграм-канал DeepState, обнародовав соответствующий видеосюжет с привязкой к карте.

На ролике видно, как защитники Украины готовят какой-то снаряд, но сбросили ли его с беспилотного летательного аппарата или выстрелили из пушки, непонятно. В любом случае, впоследствии несколько видеокамер с разных ракурсов зафиксировали мощный взрыв с яркой вспышкой.

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