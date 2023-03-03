Алексей Резников: Есть шанс закончить эту войну нашей победой в этом году 1 3.03.2023, 16:34

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Алексей Резников

Министр обороны Украины поделился своим прогнозом.

Несмотря на сложную ситуацию на линии столкновения на Донбассе, война в Украине может закончиться в 2023 году. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в опубликованном 3 марта интервью немецкому Bild.

По словам Резникова, его прогноз основан на анализе и оптимизме.

«Я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие [международной] поддержки и действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», – сказал Резников.

Он подчеркнул, что безальтернативной целью Украины остается освобождение всех оккупированных территорий до международно признанных границ 1991 года, включая Крым.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова к переговорам о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении-2», – рассказал глава Минобороны.

Резников добавил, что в ходе медленного наступления на Донбассе, которое началось еще осенью 2022 года, российская армия теряет 500 человек убитыми и ранеными каждый день. На вопрос о числе погибших украинских воинов министр не ответил точной цифрой.

«Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь РФ. Есть разница между нами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить ему жизнь», – сказал глава Минобороны.

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