Культовый Audi 90-х превратили в оригинальный вездеход для экстремальных условий 3 3.03.2023, 16:44

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Автомобиль поставили на гусеницы.

В американском Сиэтле появился нестандартный Audi Quattro 1990 года. Знаменитое купе переделали в гусеничный вездеход. Об этом сообщает сайт The Drive (перевод - «Фокус»).

Необычный тюнинг Audi Quattro Coupe выполнил американец Кирк, владеющий магазином по продаже автозапчастей для авто немецкого бренда. Он любит ездить на горнолыжные курорты и решил подготовить авто к бездорожью и заснеженным трассам.

Поначалу Audi Quattro Coupe получил внедорожную резину, а его клиренс увеличили вдвое – до 282 мм. Затем появились дуги, защита днища, багажник на крыше и шноркель для преодоления бродов. В таком виде Кирк продал авто три года назад.

Однако несколько месяцев назад американец решил выкупить свое авто и продолжить его доработку. В этот раз он поставил Audi на гусеницы – Кирка вдохновил доработанный схожим образом Ford F-150 Raptor покойного Кена Блока.

Гусеницы авто выполнены съемными, то есть их можно надевать на зиму, а летом снова ставить колеса. На своем Audi Кирк с семьей регулярно ездит в горы. У авто отличная проходимость на снегу и оно привлекает всеобщее внимание.

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