Путин подписал новый указ, касающийся военного положения в РФ 9 3.03.2023, 16:55

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Фото: Getty Images

Речь идет о руководителях компаний, занимающихся гособоронзаказами.

Российским компаниям, которые не будут справляться с выполнением государственного заказа, будут менять руководителей. Соответствующий указ подписал российский диктатор Путин. Об этом сообщают российские СМИ.

В подписанном от 3 марта указе отмечено, что компаниям, которые не справляются с выполнением государственного заказа во время военного времени, будет вводиться внешнее управление. Кроме этого, права аукционеров таких компаний будут остановлены.

Путин поручил создать соответствующие комиссии, которые будут проводить проверку таких компаний и при необходимости перенимать управление ими.

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