Путин подписал новый указ, касающийся военного положения в РФ

Путин подписал новый указ, касающийся военного положения в РФ9
- 3.03.2023, 16:55
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Речь идет о руководителях компаний, занимающихся гособоронзаказами.
Российским компаниям, которые не будут справляться с выполнением государственного заказа, будут менять руководителей. Соответствующий указ подписал российский диктатор Путин. Об этом сообщают российские СМИ.
В подписанном от 3 марта указе отмечено, что компаниям, которые не справляются с выполнением государственного заказа во время военного времени, будет вводиться внешнее управление. Кроме этого, права аукционеров таких компаний будут остановлены.
Путин поручил создать соответствующие комиссии, которые будут проводить проверку таких компаний и при необходимости перенимать управление ими.