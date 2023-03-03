«У нас все дороги выглядят не очень, а эта просто фронтовая» 1 3.03.2023, 17:00

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Белорусы рассказали о дороге под Смолевичами, где произошла страшная авария.

20 февраля на трассе под Смолевичами произошла крупнейшая авария в истории независимой Беларуси. В результате столкновения маршрутного такси с самосвалом погибли 11 человек, еще 9 человек пострадали.

Читатели EX-PRESS.BY рассказали о состоянии дороги Р69 (Смолевичи — Шацк), на которой случилось страшное ДТП.

Алексей:

— В прошлом году я ездил по дороге этой на рыбалку — это какой-то кошмар. Зимой ужасная дорога особенно. Весной вообще все дороги выглядят у нас, мягко скажем, не очень. А это просто фронтовая. МАЗы там, кстати, ездят постоянно, рядом же карьер.

Наталья:

— Маршрут из Смолевичей в Минск здесь длинный, через много населенных пунктов. Но он очень востребован, маршрутки всегда полные. По дороге грузовики ездят в карьер и обратно. С утра и до позднего вечера движение, а дорога очень неудобная, разбитая.

Ольга:

— В деревне Слободка живут мои родные. Еще и в Ляденский монастырь на службы ездили. Дорога там сложная, петляющая что ли. Всегда надо быть начеку там водителям.

Катерина:

— Там просто пипец на этом участке, яма на яме. Имел бы совесть!!!

Ранее председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский назвал слухами сведения о плохом состоянии асфальта на участке, где произошла смертельная авария. Он заявил, что состояние дороги на месте аварии незаслуженно оговаривают: «Мол, водители объезжали ямы, но даже первые кадры, опубликованные с места трагедии, показывают, что на этом участке дорога находится в удовлетворительном состоянии».

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