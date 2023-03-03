Украинский ЦНС: Кадровые военные РФ отсиживались в тылу, а в танки сажали неопытных солдат 3.03.2023, 17:10

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Подразделения, которые атаковали Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, потеряли две трети своей техники.

Кадровые и подготовленные военные России отсиживались в тылу, пока в танковых экипажах находились неопытные солдаты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины, который смог получить внутреннюю документацию 4-й гвардейской танковой дивизии РФ. Она участвовала в атаках на Сумскую Харьковскую и Черниговскую области в начале войны и потеряла две трети своей техники.

- Документы указывают на то, что первая танковая армия (в ее состав входит дивизия) имеет дефицит подготовленного боевого состава. Согласно результатам проверки, которую провел российский генштаб, в дивизии расцветает коррупция. Ведь кадровые и подготовленные военные отсиживались в тылу, выполняя не присущую им работу, а наводчики и стрелки выполняли работу по материально-техническому обеспечению, фактически разгружали продукты или обслуживали технику, – отмечается в украинском ведомстве.

Кроме того, сейчас у российской армии есть проблемы с техникой. Командование дивизии пожаловалось, что большинство батальонов имеют недоукомплектование и предоставили списки неисправной техники.

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