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Бали, Италия и немного Кунцевщины из окна: в Минске продается необычная квартира

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  • 3.03.2023, 17:17
  • 1,428
Бали, Италия и немного Кунцевщины из окна: в Минске продается необычная квартира

Как она выглядит и сколько стоит.

Телеграм-канал «Будни риелтора Минск» заметил милую трешку на улице Якубовского, 26/4. Три раздельные комнаты и огромные – во всю стену – фотообои, чтобы можно было путешествовать не выходя из квартиры.

Автор объявления, он же собственник, пишет, что в квартире максимально удобная планировка, три раздельные комнаты, просторная кухня и «выполнен хороший ремонт». Одни фотообои чего стоят: хочешь на Бали смотри, хочешь – на Италию.

Квартира находится на первом этаже, имеется даже свой подвал с выходом с лоджии. Цена «райского уголка» – 73 000$.

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