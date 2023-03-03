Бали, Италия и немного Кунцевщины из окна: в Минске продается необычная квартира 1 3.03.2023, 17:17

1,428

Как она выглядит и сколько стоит.

Телеграм-канал «Будни риелтора Минск» заметил милую трешку на улице Якубовского, 26/4. Три раздельные комнаты и огромные – во всю стену – фотообои, чтобы можно было путешествовать не выходя из квартиры.

Автор объявления, он же собственник, пишет, что в квартире максимально удобная планировка, три раздельные комнаты, просторная кухня и «выполнен хороший ремонт». Одни фотообои чего стоят: хочешь на Бали смотри, хочешь – на Италию.

Квартира находится на первом этаже, имеется даже свой подвал с выходом с лоджии. Цена «райского уголка» – 73 000$.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».