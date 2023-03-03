Авиакатастрофа вертолета с руководством МВД Украины: следствие получило данные «черного ящика» 3.03.2023, 17:27

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«Черный ящик» был расшифрован во Франции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на каком этапе сейчас расследование причин падения в Броварах Киевской области вертолета, на борту которого было руководство Министерства внутренних дел Украины. «Униан» передает слова Шмыгаля с пресс-конференции и отмечает, что уже узнал, что было в «черном ящике».

- Продолжается расследование. «Черный ящик» был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же, как и вы хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов, - сказал премьер.

Он отметил, что пока нет публичной информации по этому поводу, которую мог бы озвучить.

- Я так же, как и вы жду результатов следствия. Думаю, что они будут где-то в ближайшее время. Там действительно уже большая работа проделана, то есть есть очень ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из «черного ящика», они сохранены, качественные. То есть следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат, - сказал глава правительства.

Напомним, 18 января в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения было обнаружено 14 погибших, среди которых один ребенок. Сначала было известно о большем количестве пострадавших, однако впоследствии официальные структуры исправили информацию.

На борту вертолета находились первые лица Министерства внутренних дел Украины, в частности министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

В СБУ сообщили, что рассматривают сразу несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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