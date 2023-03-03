Пригожин объявил «войну» Путину? 3.03.2023, 17:33

Евгений Пригожин

Главарь «вагнеровцев» решил сделать серьезную ставку.

Евгений Пригожин, возглавляющий ЧВК «Вагнер», все глубже входит в конфликт с путинским режимом. Он уже дошел до «наездов» на диктатора РФ Владимира Путина, пока, правда, опосредованно.

Ситуацию прокомментировал в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» известный политтехнолог Михаил Шейтельман.

Пригожин, который ранее умудрился рассориться с главой Генштаба и министром обороны РФ, предъявил претензии Алине Кабаевой. На близость олимпийской чемпионки и российского диктатора указвает тот факт, что Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России.

В свою очередь Пригожин обвинил входящие в холдинг Кабаевой предприятия в отказе от сотрудничества с ЧВК «Вагнер».

Само упоминание крайне показательно: главарь «вагнеровцев» входит в конфликт с диктатором РФ. Лояльности больше нет.

Шейтельман считает, что это реакция Пригожина на то, что его начал «сливать» путинский режим.

«Пригожина пытаются сливать по всем фронтам. Но он, мне кажется, не сдастся без боя. Он не такой парень… Он мог бы отползти в сторону, вернуться в свое Мали, сидеть и зарабатывать миллиард в год с ворованных золота и алмазов. Но он решился пойти в политику, решил сделать серьезную ставку. Империя нанесла по нему удар в лице Герасимова и Шойгу, а он собирается наносить ответный удар. И уже целится в самого (Путина - ред.), раз Кабаева. Это какой-то беспорядочный огонь по «штабам». Это будет славная охота, будет интересно наблюдать. Хорошо, что не сдается. Он выявляет политически слабые места нашего противника», - заявил политтехнолог.

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